大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗 命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【大雪2024/大雪習俗/大雪禁忌/大雪開運/二十四節氣】12月6日迎來二十四節氣中的「大雪」，是冬季的第三個節氣。有風水命理師表示，大雪有不少禁忌和習俗要留意，提醒有1件事千萬不要做，否則會影響整個冬季，連帶來年的運勢！
最新影片：
大雪禁忌｜大雪勿做6件事
命理師清水孟國際塔羅小孟老師在Facebook專頁發文，公開大雪的6大禁忌，包括避免過度運動、不宜晚睡等，點擊下圖查看禁忌內容及原因：
大雪習俗｜養生必吃7種食物
小孟老師亦列出7個大雪習俗，推介多款養生食物，建議民眾在冬天多吃：
大雪禁忌｜千萬別做1事 否則全年行衰運
命理師柯柏成表示，大雪節氣為小人陰氣極盛之時，直到冬至才會迎來一陽來復，陽曆12月6日至21日這15天，是黎明前的最後至暗時刻。柯柏成指出，大雪當天為彭祖百忌之一的「辰不哭日」，如果一哭就會破壞好運。
如果真的不幸遇上傷心難過之事，至少要避免在大雪這一天的辰時（上午7-9時）落淚，否則整個冬季隨時行衰運，甚至影響來年的運勢。柯柏成提醒，由於氣溫降低以及陰雨綿綿，憂鬱的氛圍比較多，要調適情緒上的管理，但如果是嬰兒、小孩子的哭鬧則不在此限，僅指成人。
大雪禁忌｜大雪開運方法
柯柏成提到，大雪當天是值年眾神的萬福匯集好日子，可透過1招方法開運，點擊下圖查看詳情：
（以上內容獲授權轉載）
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