大欖隧道︱明年收回後收費方案出爐　私家車將分時段收費【內附詳情】

大欖隧道專營權將於明年5月底屆滿，政府收回隧道後將會下調收費。運輸署今日（12月4日）公布最終建議隧道方案，建議私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元。

的士方面，全日劃一收費28元，減幅較目前收費達52%；貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則，全日劃一收費43元，減幅較目前收費達33%至80%不等。至於電單車，包括機動三輪車，收費為私家車在各相應時段收費的四成。

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行政長官會同行政會議昨日通過向立法會提交《2024年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，《條例草案》為政府在明年5月31日接收大欖隧道後的管理及營運事宜提供法律基礎，以及訂定隧道的新收費。

發言人說，類似三條過海隧道的分時段收費，政府會實施過渡收費安排，以有序地銜接繁忙時段、一般時段和非繁忙時段，相信適度下調大欖隧道收費，可把屯門公路和吐露港公路的部分車流量分流至大欖隧道，從而改善兩條公路的交通情況，利便新界西或北的市民出行；同時吸引商用車輛使用大欖隧道，有利物流業的營運和發展。

政府會全力配合立法會的審議工作，爭取盡早通過《條例草案》。《條例草案》將於星期五刊憲，並於本月11日提交立法會進行首讀。

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