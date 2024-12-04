  • 23°C
香港時間：2024124日 (三) 13:00

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大欖隧道︱明年收回後收費方案出爐　私家車將分時段收費【內附詳情】

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

大欖隧道專營權將於明年5月底屆滿，政府收回隧道後將會下調收費。運輸署今日（12月4日）公布最終建議隧道方案，建議私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元。

的士方面，全日劃一收費28元，減幅較目前收費達52%；貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則，全日劃一收費43元，減幅較目前收費達33%至80%不等。至於電單車，包括機動三輪車，收費為私家車在各相應時段收費的四成。

最新影片推介

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

行政長官會同行政會議昨日通過向立法會提交《2024年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，《條例草案》為政府在明年5月31日接收大欖隧道後的管理及營運事宜提供法律基礎，以及訂定隧道的新收費。

發言人說，類似三條過海隧道的分時段收費，政府會實施過渡收費安排，以有序地銜接繁忙時段、一般時段和非繁忙時段，相信適度下調大欖隧道收費，可把屯門公路和吐露港公路的部分車流量分流至大欖隧道，從而改善兩條公路的交通情況，利便新界西或北的市民出行；同時吸引商用車輛使用大欖隧道，有利物流業的營運和發展。

政府會全力配合立法會的審議工作，爭取盡早通過《條例草案》。《條例草案》將於星期五刊憲，並於本月11日提交立法會進行首讀。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

交通 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚