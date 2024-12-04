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奪命車禍｜電單車美女網紅出車禍魂斷三亞　年僅19歲朋友悲慟：她下周過生日

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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內地一名電單車網紅在三亞發生車禍離世，年僅19歲。

【網紅/車禍/電單車/三亞】內地一名網紅電單車手在三亞發生車禍，搶救後不治離世。死者友人表示，死者年僅19歲，原本將在下周迎來20歲生日。目前死者家人已經趕往當地處理其後事。

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綜合內地媒體報道，事發於周一（2日）下午，地點為海南三亞市海棠區海南環島旅遊公路，一名年輕女性電單車司機在事故中離世。死者的朋友於周二（3日）表示，她出生於2004年，一周後將迎來20歲生日。

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從網上流傳影片可見，現場有一輛電單車倒在地上，旁邊停著一輛垃圾車，醫務人員正對躺在地上的女傷者進行搶救。有目擊者透露，車禍發生在下午2點45分左右，當時只看到這名女司機受傷，救護車到場後將其帶離。該名目擊者表示：

她的身分證掉在地上，我們看到是2004年出生的人，非常年輕。

有網民發現，死者是社交平台抖音上的網紅騎手「DJ萬小橘」，在平台上擁有約1.4萬粉絲，之後漲至16.4萬，目前已變成私密帳號。

死者友人指，「DJ萬小橘」的家人在事發當日已乘飛機趕往三亞，當天晚上就告訴他對方已經去世。這位友人又表示，「DJ萬小橘」出生於2004年12月，還有一周就要迎來20歲的生日，

我們認識5年了，這麼突然真的好難受。

周二（3日）上午，三亞市仙逸園殯儀館工作人員稱，2日下午確實收到一具19歲女孩因車禍離世的遺體，其家屬已趕來處理後事。

三亞市公安局交通警察支隊海棠大隊工作人員就表示，案件正在處理，具體情況暫時不便透露。

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