小紅書｜堅尼地城疑內地女馬路中間影相　被兩地網民狠批：嫌命長

▲ 疑內地女馬路中間影相，被兩地網民狠批：嫌命長。

遇見靚麗街景影相留念無可厚非，但要顧及生命安全，遵守交通道路規則。

近日，有人在小紅書發帖，指堅尼地城有疑似大陸女子站在馬路中間影相，毫不理會及避讓來往車輛，被兩地網民狠批「嫌命長」，更有人指責其「影衰內地人」。

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小紅書｜女子站馬路中間拍攝

樓主以「讓你們火」為題發帖，指疑似內地女子與攝影師於堅尼地城爹核士街拍攝相片，「在馬路中間就這麼來來回回的，被車子按喇叭也不收斂，還大喊『看我看我』」，並附上「網紅打卡」的標籤。

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據圖片可見，一名戴口罩女子身著背心短褲及長靴，手持電單車頭盔，站在爹核士街馬路中間擺造型影相，兩名攝影師分站在馬路兩側，一位手持相機，一位手持穩定器固定的相機，料是同時進行圖片和影片的拍攝。

據另一張圖片可見，女子仍站在馬路中間，她將電單車頭盔放置在雙腿間的地上，持穩定器及相機的攝影師站在女子身後拍攝。圖片中，路面上設有電車軌道，附近便是電車「爹核士街」站，不時會有電車經過。

小紅書｜網民狠批女子：嫌命長

此事引起兩地網民熱議，紛紛指責該行為十分危險，「真係好危險，最緊要注意安全」、「好鬼危險」、「膽子真大啊」、「真係嫌命長」、「唔明有乜好影」、「佢唔要命司機都要啦」、「为咗影相真係唔怕死」、「司機那車速快得很，她是真敢啊」、「這個路口真的很多車，大巴和叮叮車在這里轉彎很多」。

亦有人質疑攝影師是否合法拍攝，「直接報警舉報說沒有工作證」、「舉報他們非法工作」，更有內地網民指責女子此舉「影衰內地人」，「能不能讓警察把他們抓走啊」、「真的丟人」、「真令人討厭」、「都是這些人導致我們被罵，其實我們沒有這樣子做過的人真的很冤」。

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