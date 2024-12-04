職場調查｜香港上班族平均工作壓力指數高達6.68分　屬不合格水平　邊個行業最大壓力？

本港經濟正面臨多重挑戰，各行各業的打工仔在此情況下，心情和壓力又如何？CTgoodjobs最新的《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》報告就指出，以10分為滿分，香港上班族的平均工作快樂指數雖然連續兩年回升，至5.30分的合格水平（去年為4.97分），但平均工作壓力指數高達6.68分，比去年只下跌0.02分，未見明顯改善，情況令人關注。

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CTgoodjobs於2024年第4季以網上問卷形式，進行《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，分別收集了共2,144份來自23個行業的打工仔問卷（包括74.5%普通員工及24.4%中層或以上管理層）。報告提到，香港上班族的平均工作快樂指數回升至5.30分的合格水平。其中發現，31歲至40歲的受訪者最不快樂，其快樂指數只得5.16分，比起50歲以上的受訪者低0.37分。至於學歷越高，其快樂指數亦增加，例如碩士（5.56分）及博士（6.41分），而擁有大專及文憑課程的受訪者就最不快樂，只有5.14分。

從行業層面來看，「觀光/旅遊/酒店」受訪者的工作快樂指數最高，達5.78分，其次為「製造」（5.64）及「人力資源管理/諮詢」（5.59分）。相反，有5個行業的工作快樂指數不合格，分別是「服裝/成衣/紡織」（4.96分）、「設計」（4.95分）、「電訊」（4.85分）、「餐飲」（4.71分）及「保健/美容/健身」（4.17分）。

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而最不快樂的原因，有27.1%的受訪表示有財政壓力，其次為個人發展（26.0%）。此外，公司的士氣/氣氛（21.8%）、上司/老闆的態度（21.6%）同樣是影響上班族工作快樂的因素之一。

自由工作/斜槓族 平均壓力指數最低

報告也揭示了香港打工仔的壓力情緒，報告提到，平均工作壓力指數高達6.68分，比去年只下跌0.02分。根據就業狀況的數字來看，現正待業（7.02分）的受訪者比起全職（6.91分）及合約（6.77分）相對較大壓力；而近年較流行的工作模式如兼職（6.26分）及自由工作/斜槓族（6.59分）的平均壓力指數最低。

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高級管理層及主管/主任級的受訪者平均壓力指數最高，分別有7.26分及7.04分。另外，每月平均收入高於港幣$60,000（7.34分）的受訪者最大壓力指數最高（7.34分），相對每月平均收入低於港幣$10,000的受訪者，有0.94分的差距。

至於最感到有壓力的行業，前三名分別為：「實驗室試驗」（7.69分）、「電訊」（7.55分）及「銀行/保險/證券/金融」（7.41分），而較少壓力的三個行業分別是「餐飲」（6.18分）、「娛樂/休閒」（6.19分）及「設計」（6.41分）。

當被問到會否擔心2025年會失去工作/無工開，有51.7%受訪者表示擔心；而81.1%現正待業的受訪者亦擔心來年找不到工作。至於令受訪者感到憂慮的原因，最多人表示41.8%受訪者指現時最感到憂慮的現況是「薪酬太低」（41.8%），其次為「收入未能應付日常開支」（29.8%）及「找不到工作」（27.0%）。同時，不少受訪者都缺乏自我認同感，有19.7%表示「工作沒有成就感」、16.4%認為自己「個人能力有限」，及8.9%人表示「自我價值低」。

專家籲僱主 多留意僱員身心健康

CTgoodjobs董事王清表示，香港上班族平均工作快樂指數連續兩年上升，反映現時勞動力市場情況比疫前明朗，

近幾年政府致力舉辦各種活動，為本地社會增添歡樂氣氛，有助刺激本地消費和經濟，這無疑令市民「開心咗」。

但她也強調，不能無視上班族的工作壓力，雖然今年的平均壓力指數是6.86分，比去年下跌0.02分，惟這個分數依然不理想。

▲ CTgoodjobs董事王清建議僱主及人力資源從業員，不時要留意僱員的身心健康，減低他們因工作壓力而影響情緒健康。（CTgoodjobs提供圖片）

因此，她建議僱主及人力資源從業員不時要留意僱員的身心健康，減低他們因工作壓力而影響情緒健康。另外，不少求職者曾反映求職前及在成功獲聘後，公司的實際情況出現很大的差距，包括工作內容、工作量及公司環境。王清指︰「現時上班族越漸重視個人身心健康，特別是Z世代踏出社會後，改變了職場生態，他們強調自主性，而工作與生活平衡（Work-life balance），依然是吸引他們的重要關鍵。」因此建議僱主多聆聽、多了解僱員的確實需要，制定出以人為本的人力資源策略。

另外，做好僱主品牌形象（Employer Branding）是近年企業重要策略之一，旨在表達企業的價值觀、文化、福利待遇、工作環境及發展機會等，從而吸引和留住合適的人才，在激烈的勞動力市場中取得優勢。

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