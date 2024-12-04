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南韓戒嚴｜旅議會稱目前近400港人身處南韓　大部分於首爾全部安全

社會

撰文： 王月明

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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旅議會稱目前近400港人身處南韓，大部分於首爾全部安全。（資料圖片）

南韓總統尹錫悅昨晚（3日）頒布緊急戒嚴令，至今日（4日）凌晨宣布解除。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，目前有大約有30團、近400名港人身處南韓，大部分在首爾，全部安全，暫未收到任何求助。

據她了解，昨晚戒嚴期間，當地市面如常，行程未受影響，她提醒在當地或即將出發的港人，留意最新情況，以及避免到國會附近地方。

南韓戒嚴｜本港前往南韓航班如常　不少旅客照出發稱避免到人少地方

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南韓解除戒嚴｜未見嚴重堵路或道路封閉

縱橫遊常務董事袁振寧接受媒體訪問稱，現時有5個旅行團、逾100人在首爾，當地未見嚴重堵路或道路封閉，行程未受影響。他說，目前是當地紅葉季節的尾聲，每日也有一兩個旅行團出發，有收到旅客查詢，但未有人提出退團。

他表示，會密切留意當地局勢，若保安局對當地發出紅色或黑色外遊警示，會取消餘下行程；但即使當局未發出相關旅遊警示，當地市面情況危險的話，也可能會縮減行程，安排旅行團提前返港。

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