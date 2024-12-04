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劉家昌逝世｜章立衡當年被迫唱《唸你》音樂路劃上句號　劉家昌兒子回應父親離世：感到震驚也很疑惑

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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劉家昌兒子章立衡（原名劉子千）首度回應父親離世消息。

【劉家昌/甄珍/章立衡】劉家昌日前與世長辭，曾歷兩段婚姻的他跟甄珍的婚姻只維持9年，6年前，甄珍母子跟劉家昌更爆發爭產風波，昨日兒子章立衡（前名劉子千）於社交網首度回應父親離世消息。

劉家昌兒子｜回應死訊意有所指

章立衡在社交網撰文表示對劉家昌的離世感疑惑，亦似乎不滿所謂的「朋友」發佈父親死訊，當中他寫道：

昨天下午我透過不同媒體報導看到關於我父親去世的消息，我覺得很震驚也很疑惑，從所有報導裡的有關人士，不是所謂的『朋友』就是所謂的『家屬』，没有一位是有名有姓的人，是真是假令我有很多問號。我希望各方面的朋友、媒體、及知情的人，告訴大家真實具體的情況，讓我們能盡快知道實情。感謝！

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劉家昌兒子｜迫兒子唱《唸你》

現年37歲的章立衡曾經閃現樂壇，2009年他以歌手身分加入演藝圈，2011年以一曲《唸你》成為話題人物，此歌是劉家昌為兒子打造的，不過其「復古」唱腔以及MV成為大眾笑柄，網絡更出現不同的惡搞版本。

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不過章立衡當年受訪時說：「爸爸開心就好。」，兩年後再度推出個人專輯，之後歌手生涯就劃上句號。直至2017年，甄珍跟劉家昌翻臉，她才爆出兒子出道時「幾乎是被劉家昌的魔爪操控」，除了迫兒子跟唱片公司解約，劉家昌更威逼兒子演唱歌曲《唸你》。

甄珍曾跟媒體爆料，指劉家昌曾兒子揚言：「你不聽我的，我就對外說你在家打爹罵娘！我會用盡各種方法，把你的路子全給斷掉！」

劉家昌日前離世。（取自微博）

劉家昌兒子｜轉戰戲劇界獲認同

2019年劉子千（右）改從母姓，取名為章立衡，對此，劉家昌曾在微博發文怒斥「不忠不孝、不知羞恥」。章立衡同年演出Netflix劇集《罪夢者》，轉戰戲劇界的他反而發展不錯，更曾奪得「最佳喜劇表演獎」。

5年前，章立衡於訪談中被問及演藝路重新出發的感受，他直言「歸零」也是不錯，,更以電腦系統作比喻，若不重新啟動的話，電腦有時候會卡卡的。章立衡認為這是人生的一個過程，讓他找到一個真正喜歡的東西。

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