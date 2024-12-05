校長專訪｜與學生同行「不畏輸在起跑點」  尖子校長傾盡心血發揮每個學生潛能

▲ 港島東區柴灣的天主教喇沙會張振興伉儷書院，為基層學生提供教育，校長擁有一顆辦學熱心。

【張振興伉儷書院/喇沙會】香港喇沙會共有五所中學，遍佈不同地區，共同承擔喇沙育才使命。位於港島東區柴灣的天主教喇沙會張振興伉儷書院，是喇沙會中辦學時間最短的學校，卻是柴灣區第一所營辦的中學。五十多年來，學校肩負起社區學校的重任，為東區學生提供提倡關愛校園、全人發展的喇沙教育。

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張振興伉儷書院因紀念美籍華僑張振興伉儷捐出畢生積蓄創校而命名，喇沙會當時為書院定下了遠大的教育使命：「服務最小、最弱、最貧乏的」。現任校長黃世堯童年於屋邨長大，家境一般，「細個身邊好多迷途嘅朋友，我成日提自己，如果努力讀書，未來可以唔一樣。」他在窘迫的環境勤勉學習，因數學成績特別優異在中六便獲香港中文大學數學系取錄，被譽為其時的數學尖子並以一級榮譽畢業；他深明困境對學習與成長的影響，畢業後決心投身教育事業，最後加入張振興伉儷書院。

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張振興伉儷書院｜為基層盡心 與學生同行

張振興伉儷書院亦有不少基層學生，在家庭支援有限的情況下，學校便成了學生的第二個家。黃校長稱，「坊間成日話『輸在起跑線』，唔通輸咗個頭就要輸埋個尾咩？我想我哋嘅學生唔單止跑得到，仲會跑得好。」學術方面，學校因應學生學習情況安排課後增益及輔導班，又為高中學生編排公開試應試提升班。課外活動方面，學校開辦多個興趣學會及校隊，鼓勵學生發揮所長，例如本地最受歡迎的劍擊運動，已在張振興校園成軍多年，早年更獲獎甚豐，近年熱潮興起吸引更多學生有意加入，得以重整再闖高峰。黃校長稱，很多學生家庭未能負擔高昂的器材費用，然而學生「現在唔試，將來未必有機會試」，而且「年齡嚟講目前最能發揮潛能」，校方主動為學生添置器材讓學生發展興趣。

▲ 課堂設計不限於科目和個人教學風格，創造適合學生的課堂。（學校提供）

兩年前，兩位高中學生在全港無人機比賽中脫穎而出贏得冠軍，並有機會代表香港前往美國參賽。然而學校資源有限，往美國赴賽之旅實在耗費不少，校長主動尋求校董及校友的經費支持，更自掏腰包讓他們無憂地踏上追夢的賽場。訪問期間，校長語重心長地說，「我希望學生專注發展興趣，認真學習，經費問題由我處理」。可喜的是，兩位學生終在美國的國際賽中勇奪大獎，凱旋而歸。

▲ 校長與學生同行，參與菲律賓遊學團。（學校提供）

談到「與學生同行」的經歷，黃校長提到最難忘的是參與近日完成的菲律賓遊學團，是次遊學團由他與香港喇沙會會長經年月籌備之後落實，旨在讓學生到當地喇沙會私立大學體驗大學課程，並讓學生在全英語境下參與課堂和探索當地文化。是次遊學團，校長更擠出空檔親身參與，「難得遊學團成事，我必須親身參與，和學生一齊經歷，希望學生也珍惜得來不易的機會。」

校長補充道，學校每年舉行各式遊學團、交流團、學術營等，交流地點由國內，以至東南亞等海外地區，校方更爭取資源讓不同學生都有平等的機會參與活動，也讓每一趟學習旅程都豐富多彩。

張振興伉儷書院｜優化教學 正向成長 續創輝煌

今年學校正式開展新的三年計劃，其中關注事項包括「為學生提供個性化學習，以展現更優質的學習成果」及「培養學生的成長型思維，以建構正向人生」。黃校長最近聯同負責學與教的副校長及外間專業團隊，包括前喇沙書院唐校長、香港教育大學講師，以及現任直資中學校長，組成專業的教學管理團隊，並特意安排全校老師的觀課，以及編訂每循環週一次的教師專業交流。學校的教學團隊以學科分組，透過觀課前的共同備課和觀課後的共同議課，黃校長期望教師團隊分享專業技巧，促進交流，共同創造適合學生的課堂。

「我絕對相信我們的教學團隊，不過受限於科目和個人教學風格，教學上容易到達瓶頸。因此，作為校長，創造機會讓教師持續發展專業，也讓團隊在教學工作中不斷創新，才能有效令學生受惠。」除了教學，校長特別強調「教化」和「教育」，「我希望透過親自觀課，確保每位學生都獲充分關顧，在有愛的學習環境下成長」。

學校即將踏入55周年，已在張振興伉儷書院服務30年頭的黃校長，坦言將繼續堅持以自身不甘於命的精神，希望繼續帶領學校在東區續創輝煌，成就更多育才樹人的美事。

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