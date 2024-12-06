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凍齡秘密｜56歲凍齡女星被譽為「台灣第一美女」　體檢超Fit內臟脂肪僅1%

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

56歲凍齡女星被譽為「台灣第一美女」，體檢超Fit內臟脂肪僅1%。

【蕭薔／美魔女／凍齡／瑜伽／模特兒】56歲的「台灣第一美女」蕭薔多年來保持美貌與身材，去年卻因為右肩拉傷入院檢查，驚揭身體原來Fit到漏，不只是內臟脂肪僅1%，骨齡甚至只有28歲，連醫生都不禁大讚她「靚到入骨」！

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Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

堪稱「台灣第一美女」的56歲台灣女星蕭薔，至今已連續第29年推出公益年曆，身材火辣之餘，筋骨極柔軟，拍攝時展示完美瑜伽姿勢，實在非常吸睛。

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凍齡秘密｜身體太柔軟 拉傷不自知

蕭薔透露，去年因為右肩疼痛而影響日常作息，有可能是平日練習高難度瑜伽動作時拉傷而不自知，指「有時在練習較高難度瑜珈時，因為可以一再碰觸伸展的底線，以致對痛感的感知反而不敏銳」。自從母親離世後，她每天都會花上2小時抄寫心經，長時間寫字直至手臂出現疼痛才求醫。然而醫生診斷亦讓她放心，形容她「骨密、骨質都非常的正常，骨相也很漂亮」，骨齡只有28歲，完全是「靚到入骨」。

凍齡秘密｜做體檢揭內臟脂肪僅1%

蕭薔自揭亦同時做了全身健檢，各項指數完全達標之餘，內臟脂肪甚至只有1%，朋友笑言她是「無脂人」。對此，她豁然表示「身上脂肪剛剛好就好，反而是心無罣礙更好，日日抄寫心經，時時都有好心情」。據悉，蕭薔已經連續29年行善，回憶起以前曾經每天僅睡1小時，分享多年來專注做公益活動後的體會：

心柔軟了，身體也會跟著柔軟。 多些瑜珈閱讀，循序漸進，傾聽自己身體的聲音，每個人都可以感受到身心的平和。

緋聞男友｜4段緋聞話題性十足

享譽「台灣第一美人」蕭薔曾向媒體透露自己不會結婚生子，在感情方面至今仍是單身，早年曾傳出多段緋聞，各個話題十足、真假難辨。

1. 張菲

蕭薔曾和「綜藝大哥大」張菲爆出曖昧情，兩人還被媒體拍到疑似同居的照片。

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2. 林金龍

蕭薔多年前被媒體拍到和已婚富商林金龍開車同遊。

蕭薔多年前被媒體拍到和已婚富商林金龍開車同遊。（網上圖片）

3. 陳俊生

蕭薔1998年和「台灣第一男模」陳俊生合作電視劇《燕雙飛》、《明天有你》傳出互有好感，常常在片場「咬耳朵」。

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4. 齊秦

蕭薔2008年被拍到和齊秦約吃飯，牽手、猶如熱戀中的情侶。事後雙方亦曖昧公開，分別坦承對彼此有好感。不過這段緋聞被質疑只是發片炒作。

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