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林盛斌一家｜Bob嫂第4胎小產後奇蹟懷孕　林盛斌夫婦曾於佛堂默念：隨時歡迎你返嚟

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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林盛斌（Bob）擔任節目嘉賓分享對親情看法，並提及太太小產經歷！

【林盛斌/Bob/金牌司儀/多仔公】林盛斌（Bob）與太太Pearl婚後育有三女一子，Bob一直肩負照顧家庭的重任，努力工作給予家人最好的生活；日前TVB綜藝節目《與天地對話》，Bob就擔任嘉賓，除了提及家庭，還罕談太太第4胎小產後奇蹟懷孕的經過！

Bob一家六口樂也融融（Facebook圖片）

林盛斌一家｜太太第4胎經歷小產

Bob除了是金牌司儀，還是娛圈「多仔公」，他擔任節目《與天地對話》的嘉賓，就暢談親情，他罕有提及當年太太不幸流產的傷痛經歷，以及父親破產對自己造成的影響。他講到跟Pearl都很喜歡小朋友，覺得小朋友為家庭帶來很多希望和歡樂，所以當生了3個女兒後，決定跟太太生多一個家庭成員，他說：「然後我們便努力造人，很幸運很快便成孕。但不幸是懷了兩三個星期，太太就告訴我小產了，沒了。」

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林盛斌一家｜Bob：我哋隨時歡迎你喺呢個地方出世

雖然他們感到失落，但依然正面面對，互相鼓勵再努力嘗試，當時他們去了朋友的佛堂做了儀式，希望逝去的寶寶可以去到它想去的地方，Bob認為最特別的是跟太太做儀式、師傅唸經的時候，他們不約而同地在心裡跟這個寶寶說：

如果你想返嚟我哋呢一個屋企，你就返嚟啦，我哋呢個家庭係隨時歡迎你喺呢個地方出世。

不知道是否神明保佑，相隔大概一到兩個月，太太真的又懷孕了，就是現在的細仔，Bob說：「我們很開心、很感恩的是我們小朋友全部都很健康，亦很快樂很乖。」

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林盛斌一家｜遺憾錯過子女重要時光

Bob工作忙碌，原意是想家人過安穩生活，到最後卻若有所失，他反思：「我經常說家人最重要的時候，有沒有放多些時間在家庭呢？又是否將家人放在第一位呢？其實有很多重要的時刻，我是錯過了很多，例如這麼多年來，我的小朋友學校畢業禮，我去不到，可能第一次學識游水，不是我教的，第一次叫爸爸的時候，我未必在身邊，這些都是我錯過的重要時光。」

直至近年Bob才有所轉變，他指幾個女月前大女透露有一個音樂劇表演，她是其中一個女主角，希望爸爸能到場支持，他說當然要，豈料幾日後經理人跟Bob說當晚有一個晚宴主持工作，Bob這一次跟經理人說不能接下工作，經理人說他變了，他自覺是一個好的轉變，只希望慢慢補償過去錯失的時光。

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林盛斌一家｜父親破產要父債子還

重視家庭的Bob又談到父親因1997年金融風暴而破產一事，當時原本生意做得不錯的林爸爸欠債累累，Bob一度要為家人還債，眼見家人要透支他的信用卡去維持家庭生活，甚至典當家中的重要物品，這經歷Bob一直記住，出來社會工作後的第7年，他賺到一筆可觀收入後，即買了兩隻與父母當年當掉的同款手錶送回給父母。

林盛斌一家｜林媽媽最大心願是想兒子多點陪伴自己

雖然他自覺是合格的兒子，但製作組播出林媽媽秘密拍下的影片，林媽媽在片中透露最大心願是兒子可以多點陪伴自己，她說到小時候囝囝經常黐住自己，慢慢就愈來愈少了，並對鏡頭說：「斌斌I love you」。

看完這段片後，令Bob進入沉思，他公開在鏡頭前向父母致歉：「對唔住，我係做得唔夠好。我覺得林盛斌以前係孝順啲嘅，以前會陪伴自己父母多少少，但近呢10年、8年真係少咗。」他自言一直很努力為自己的家庭，卻忘記了自己也曾經是父母的家庭成員。

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