ERROR成員｜郭嘉駿開餐廳聯乘福岡咖啡店　推生活限量限量精品至明年2月

▲ 由193（郭嘉駿）開設的西日Fusion餐廳Tanuki Innovation。（圖片品牌提供）

演藝界歌手和演員不乏另一身份經營副業，而ERROR成員193（郭嘉駿）也不例外，開設了西日fusion餐廳Tanuki Innovation，最近更聯同來自日本福岡咖啡店NO COFFEE隆重推出限量版聯乘系列。

福岡人氣潮流咖啡店NO COFFEE由佐藤慎介創辦，他擁有豐富的玩具商及潮流服飾品牌的工作經驗，所以他製作的咖啡店也是一家有趣好玩的店鋪，習潮流與生活於一身。

▲ 193和佐藤慎介。（圖片品牌提供）

NO COFFEE曾與多個品牌推出聯乘系列，今次他首度來港，主要原因，除了佐藤先生與Tanuki Innovation主理人193皆是潮流生活的愛好者外，二人也希望將潮流元素與生活元素融合於咖啡之中，而重中之重是，佐藤先生與193均是咖啡的熱愛者。

此外，佐藤先生來港，亦帶來NO COFFEE的招牌飲品「Black Latte」，讓掛念這杯獨特色系和味道的粉絲們，一解單思之苦，也讓初嚐此品味咖啡的客人，感受到非一般的咖啡風味。

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聯乘活動由日至2月28日，兩個品牌將會不定期推出獨有的限量聯乘產品，打頭陣推出的包括有Tee、Cap、扣針罐裝禮盒和掛耳咖啡包套裝，每款產品限量發售，售完即止，而第二輪推出的聯乘產品於稍後公佈。

NO COFFEE X Tanuki Innovation

日期：即日至2025年2月28日

地址：尖沙咀星光行2樓誠品生活L201-203

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