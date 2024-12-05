寫滿愛愛滿瀉︱教育學生面對人生是核心　校長：價值觀是生命的盾牌

▲ 陳校認為教導學生面對漫長的人生是核心的工作。

【新界婦孺福利會梁省德學校】《安頓心靈，鞏固生命》

雖然時代不斷的發展，科技已是日新月異，但對人類的幸福和安全感不但沒有提升，反而令人更加感到焦慮、惶恐不安。當下的香港人心越來越躁動，心靈越來越脆弱，不少人感到無可適從，他們面對變幻莫測的社會只有適應，希望可以「適者生存」。但說實話許多人無從反抗，只有坐以待斃。有好一批人對未來不安的反動是選擇「躺平」，因為沒有希望，就沒有失望。甚至，有些人，不論年齡、性別 、貧富、傷健，選擇自殺。

自殺的問題，尤來已久！在世界各地時刻都有發生，死亡人數或較疾病或意外還要多，而且都市人較鄉村人患上情緒病如憂鬱症、焦慮症等更多。據了解，憂鬱症引發自殺的機會率達兩成多。

作為教育工作者，對於學生的身體健康、精神健康及生命的安危都是十分關注的。我認為教導學生面對漫長的人生是核心的工作！

香港的各間大學，如中大及教大等都有舉辦不同的課程，協助中小學籌辦有系統的，全校參與的活動。我校剛參加了由香港教育局資助，由香港教育大學籌辦的「協助中小學規劃生命教育計劃」為期兩年，學校要委派4位中高層人員，最好包括校長、副校長、德育主任、課程主任為核心成員，再加4位老師為非核心成員，即最少有8人參與培訓，人數約佔老師人數的兩成。這個計劃的規模較大，目標是有50所小學及50所中學參加，可見香港政府已積極回應學童精神健康的問題！

德育為教育的首要部份，價值觀是學生生命的盾牌，生命教育是指由生到死的經歷的應對，在兒童時及青少年期就要好好打穩基礎，教育界的同工也要加把勁，裝備孩子面對將來人生的風風雨雨呢！

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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