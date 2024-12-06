音樂神童｜堅毅女童3歲起每日練琴3小時　5歲考獲小提琴八級滿分全球最年輕

▲ 5歲的羅恩琪琪參加了倫敦聖三一考試，最後滿分通過小提琴八級考試，同時亦打破紀錄成為其最年輕考獲小提琴八級滿分的考生。

【天才兒童/音樂神童】「天才」只是你的天分，「努力」才是最重要的。來自新加坡的天才女童羅恩琪，以5歲之齡便取下小提琴八級滿分的佳績！對於孩子將來的發展，羅恩琪的媽媽希望讓女兒主宰自己的人生，「她想成為小提琴家或將來找到更感興趣的事情，我們也會支持她。」

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小提琴神童｜女兒3歲主動想學小提琴

綜合新加坡媒體報道，羅恩琪的媽媽名何琪雯年38歲，現職為一名稅務顧問。何琪雯透露，在羅恩琪3歲時看到了一位少女在演奏小提琴的影片，然後女兒便突然對自己說「那就是我！」自此，便開啟了羅恩琪在小提琴的孕育之路。

抱著「試吓無妨」的心態，何琪雯與丈夫為女兒報名了Wolfgang小提琴教室的專業課程，在羅恩琪4歲那一年，她更拜師當地著名、有「新加坡天之驕女」之稱的小提琴家李慧銘。

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小提琴神童｜女兒每天練習2至3小時

何琪雯憶述，當時女兒每天需要練習2至3小時的小提琴，非常艱辛，尤其是對一名只有3、4歲的孩子來說更甚，所以儘管放工後如何地疲倦，何琪雯與丈夫也堅持陪伴在女兒身邊、支持她練琴。不過慶幸的是，羅恩琪對此感到樂此不疲，「我在練琴的時候，可以用想像力表達自己，所以我很快樂。」

小提琴神童｜成最年輕考獲小提琴八級滿分

何琪雯驚喜地表示，夫妻兩人並沒有什麼學習音樂的背景或造詣，但是女兒在學習小提琴方面卻展示出極大的天賦及才能。在未滿3年的學習，羅恩琪參加了倫敦聖三一考試，最後滿分通過小提琴八級考試，同時亦打破紀錄成為其最年輕考獲小提琴八級滿分的考生。

小提琴神童｜不希望光環限制她發展無限可能

對於前路如何，羅恩琪目標清晰地表示想成為一名小提琴家，但是何琪雯對此卻抱持開放的態度，她認為儘管女兒想在小提琴之路上繼續發展，又或是將來發掘到其他的興趣，她也會無限地支持，「我為恩琪在這個年齡取得的成績無比驕傲，但我並不希望她在5歲的光環，限制她未來的無限可能。」

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