手機保養︱冬天手機耗電快放近1物易故障　專家教2招延長電池壽命

▲ 天氣凍手機耗電快？專家警告放近1物易出事，教2招延長電池壽命。

天氣轉冷，大家有沒有覺得冬天時手機特別容易壞，而耗電也特別快？有日媒報道，手機維修店表示每年冬天，維修手機電池的顧客都會增加，當中到底是甚麼原因，又有甚麼方法可以延長電池壽命？

手機保養︱冬天手機耗電快 1情況容易加速電池老化

據日媒ANN NEWS報道指，氣溫驟降，手機溫度也會隨之下降，電池耗電量會變快。新宿的手機專門店「スマホ修理王」店主藤山敏彥表示，每逢冬天，來維修手機電池的客人會比平日高出約1至1.5倍，主要維修原因都是發現電池耗電快，或無法正常充電等。

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當中的原因原來是在寒溫下，電池的老化速度會加快，手部的鋰電池電壓會下降，減少續航時間。在進出室內外時，產生的溫差有機會使手機內部出現冷凝水氣，導致相機鏡頭有霧氣、無法使用等問題，在室內使用加濕器同樣會產生問題。

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手機保養︱手機放近1物電池易澎漲

另外，冬天不少人都會使用將暖包和手機放在一起，不過店長卻指這樣做會導致手機過熱、電池澎漲等問題，提醒大家盡量避免。

要延長手機壽命，即使電池耗電快，也不應該強行加熱，且要避免手機長時間處於低溫環境，盡量保持室溫，才是最好的方法。

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