  • 22°C
香港時間：2024124日 (三) 18:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

手機保養︱冬天手機耗電快放近1物易故障　專家教2招延長電池壽命

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

天氣凍手機耗電快？專家警告放近1物易出事，教2招延長電池壽命。

天氣轉冷，大家有沒有覺得冬天時手機特別容易壞，而耗電也特別快？有日媒報道，手機維修店表示每年冬天，維修手機電池的顧客都會增加，當中到底是甚麼原因，又有甚麼方法可以延長電池壽命？

手機保養︱冬天手機耗電快 1情況容易加速電池老化

據日媒ANN NEWS報道指，氣溫驟降，手機溫度也會隨之下降，電池耗電量會變快。新宿的手機專門店「スマホ修理王」店主藤山敏彥表示，每逢冬天，來維修手機電池的客人會比平日高出約1至1.5倍，主要維修原因都是發現電池耗電快，或無法正常充電等。

點擊圖片放大
+2

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

當中的原因原來是在寒溫下，電池的老化速度會加快，手部的鋰電池電壓會下降，減少續航時間。在進出室內外時，產生的溫差有機會使手機內部出現冷凝水氣，導致相機鏡頭有霧氣、無法使用等問題，在室內使用加濕器同樣會產生問題。

同場加映：2024年最常用密碼首20名

點擊圖片放大
+19
+18

手機保養︱手機放近1物電池易澎漲

另外，冬天不少人都會使用將暖包和手機放在一起，不過店長卻指這樣做會導致手機過熱、電池澎漲等問題，提醒大家盡量避免。

要延長手機壽命，即使電池耗電快，也不應該強行加熱，且要避免手機長時間處於低溫環境，盡量保持室溫，才是最好的方法。

更多生活智慧相關報道：

凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚

暖包使用方法｜暖包握在手等同浪費？　日本專家教放6位置最保暖

生活智慧｜全球20大最常用密碼公布　最多人用呢組數字駭客極速破解【附選密碼貼士】

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚
17:33 2024/12/03
凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚
暖包使用方法｜暖包握在手等同浪費？　日本專家教放6位置最保暖
12:23 2024/11/28
暖包使用方法｜暖包握在手等同浪費？　日本專家教放6位置最保暖
保暖大法｜日本專家教雙腳極速保暖大法　鞋內放1張紙腳尖即暖8度
18:03 2024/11/26
保暖大法｜日本專家教雙腳極速保暖大法　鞋內放1張紙腳尖即暖8度

你可能感興趣

凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚
17:33 2024/12/03
凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚
暖包使用方法｜暖包握在手等同浪費？　日本專家教放6位置最保暖
12:23 2024/11/28
暖包使用方法｜暖包握在手等同浪費？　日本專家教放6位置最保暖
保暖大法｜日本專家教雙腳極速保暖大法　鞋內放1張紙腳尖即暖8度
18:03 2024/11/26
保暖大法｜日本專家教雙腳極速保暖大法　鞋內放1張紙腳尖即暖8度
生活智慧 智能手機 科技產品

最高瀏覽

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚