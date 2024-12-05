  • 23°C
香港時間：2024125日 (四) 17:34

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖雞運勢：獲意外財　注意健康

休閒消費

撰文： 玄學家  黃楚淇師傅

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

黃楚淇師傅蛇年生肖運程的肖雞運勢：獲意外財，注意健康。

【2025黃楚淇蛇年生肖運程】屬雞的朋友承接去年好運，踏入乙巳蛇年三合年，有「三臺」、「解神」等吉星入駐。

這些吉星代表肖雞者在乙巳蛇年，社會地位或公司地位有所提升，受薪者今年大有機會升職；經商者與人合作更易取得成功，應適當把握良機，使事業更上一層樓。不過，必須注意簽署文檔合約，特別是細節問題，更要多加留心。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬雞少管閒事避免爭執

財運方面逢「官符」星降臨，小則常收到交通罰單，大則招來訴訟纏身，不可不慎。故在蛇年勿管閒事，一切大小事能避則避，能和解就和解。

不過，巧遇「三合」、「解神」這些有力的吉星化解，加上又是財運年，有機會出現意外之財，屬雞的朋友只要正面樂觀，便能逢凶化吉。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬雞破碎入宮感情有變

蛇年逢「破碎」星入宮，受此星影響，感情運欠缺穩定性，可能會經歷一些波折和挑戰，故屬雞的朋友需要花費更多的時間和精力，來處理婚姻中的問題。同時，「破碎」代表着感情重新確立，暗示舊情復燃或是再次確立新戀情。只要屬雞人調整心態，好好經營感情，便問題不大。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬雖有小病幸遇良醫

屬雞的朋友蛇年逢「五鬼」凶星入宮，五鬼星亦稱五鬼煞，陰氣極重，逢之容易遭受陰氣的侵襲，出現身體不適、久病不癒，或癒而復發，屢治屢犯的情況，幸有「天解」吉星出現，身體為病痛纏繞，亦能遇良醫而妙手回春，不必過於憂慮。（乙巳蛇年生肖運程之五）

肖雞年份：1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005

撰文：玄學家  黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

相關文章

黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎
09:23 2024/11/05
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花
12:36 2024/11/12
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運勢：多行善事　減低厄運
13:56 2024/11/19
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運勢：多行善事　減低厄運
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運勢：謙虛低調　運入佳境
13:22 2024/11/26
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運勢：謙虛低調　運入佳境

你可能感興趣

黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎
09:23 2024/11/05
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花
12:36 2024/11/12
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運勢：多行善事　減低厄運
13:56 2024/11/19
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運勢：多行善事　減低厄運
風水 生肖

最高瀏覽

瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
瓊瑤輕生｜瓊瑤輕生前撰文悼念亡夫　曾提倡「安樂死」：生命最後一里路不應這樣無助
瓊瑤輕生｜瓊瑤輕生前撰文悼念亡夫　曾提倡「安樂死」：生命最後一里路不應這樣無助
高官任命｜新任運流局長未來四大工作範疇　焦點：網約車平台規管制度明年訂定立法建議
高官任命｜新任運流局長未來四大工作範疇　焦點：網約車平台規管制度明年訂定立法建議
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
TOPick好物試用｜集電飯煲+壓力煲+真空煲多功能於一身　送你Smartech "Multi Chef” 智能高速煲 (價值$1498) (12份)
TOPick好物試用｜集電飯煲+壓力煲+真空煲多功能於一身　送你Smartech "Multi Chef” 智能高速煲 (價值$1498) (12份)