黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖雞運勢：獲意外財　注意健康

▲ 黃楚淇師傅蛇年生肖運程的肖雞運勢：獲意外財，注意健康。

【2025黃楚淇蛇年生肖運程】屬雞的朋友承接去年好運，踏入乙巳蛇年三合年，有「三臺」、「解神」等吉星入駐。

這些吉星代表肖雞者在乙巳蛇年，社會地位或公司地位有所提升，受薪者今年大有機會升職；經商者與人合作更易取得成功，應適當把握良機，使事業更上一層樓。不過，必須注意簽署文檔合約，特別是細節問題，更要多加留心。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬雞少管閒事避免爭執

財運方面逢「官符」星降臨，小則常收到交通罰單，大則招來訴訟纏身，不可不慎。故在蛇年勿管閒事，一切大小事能避則避，能和解就和解。

不過，巧遇「三合」、「解神」這些有力的吉星化解，加上又是財運年，有機會出現意外之財，屬雞的朋友只要正面樂觀，便能逢凶化吉。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬雞破碎入宮感情有變

蛇年逢「破碎」星入宮，受此星影響，感情運欠缺穩定性，可能會經歷一些波折和挑戰，故屬雞的朋友需要花費更多的時間和精力，來處理婚姻中的問題。同時，「破碎」代表着感情重新確立，暗示舊情復燃或是再次確立新戀情。只要屬雞人調整心態，好好經營感情，便問題不大。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬雖有小病幸遇良醫

屬雞的朋友蛇年逢「五鬼」凶星入宮，五鬼星亦稱五鬼煞，陰氣極重，逢之容易遭受陰氣的侵襲，出現身體不適、久病不癒，或癒而復發，屢治屢犯的情況，幸有「天解」吉星出現，身體為病痛纏繞，亦能遇良醫而妙手回春，不必過於憂慮。（乙巳蛇年生肖運程之五）

肖雞年份：1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005

撰文：玄學家 黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。