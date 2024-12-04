  • 23°C
香港時間：2024124日 (三) 14:45

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 南韓戒嚴 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡

休閒消費

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 南韓戒嚴 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，於上庭前墮樓亡。

【優才（楊殷有娣）書院小學部/輕生】今晨約9時許，葵涌麗瑤邨富瑤樓一名男子墮樓倒臥地面，昏迷不醒，救護員接報到場，將事主送往瑪嘉烈醫院搶救，惜終告不治，警方經調查後，於現場檢獲遺書，初步調查相信事主在走廊墮下，死者為優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏。

前優才小學校長聶敏涉挪用優才（楊殷有娣）學校校董會逾1千萬港元，被控一項盜竊罪。案件今早於觀塘裁判法院首次提堂，辯方庭上透露被告今早緊急送院，搶救後證實不治身亡。

46歲聶敏被控一項盜竊罪。控罪指，他於2018年9月3日與2021年4月30日之間，首尾兩日包括在內，在香港偷竊港幣$10,424,088.7元，而上述物品為優才（楊殷有娣）學校校董會有限公司的財產。

翻查資料，聶敏自2004年加入優才書院，曾擔任班主任、德育副主任及活動主任等，及後升任小學部校長，惟不足一年辭職。

優才書院校董會及校監當時分別發聲明及信件交代事件，指校方發現「部分單據異常」，展開調查後指聶敏疑涉違反專業操守、行為失當及財務管理紊亂等，並引述聶敏「已承認工作上行為失當」，緊急校董會會議即時接納其引咎辭職，又指事件「純屬小學校個人職業操守問題」，不涉學校整體運作。

湊得輕鬆啲
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

學童輕生︱開學第2日穿校服男生墮樓身亡　教育心理學家：現5種身體反應要留神
14:06 2024/09/03
學童輕生︱開學第2日穿校服男生墮樓身亡　教育心理學家：現5種身體反應要留神
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
10:53 2024/09/17
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
寫滿愛愛滿瀉︱資深教師回顧30年教學生涯　歷兩學生自殺亡極心痛勉勵希望永在人間
12:00 2024/09/23
寫滿愛愛滿瀉︱資深教師回顧30年教學生涯　歷兩學生自殺亡極心痛勉勵希望永在人間
學童精神健康｜調查揭3成學生受抑鬱困擾　中學生：與家人溝通打消輕生念頭
17:09 2024/09/23
學童精神健康｜調查揭3成學生受抑鬱困擾　中學生：與家人溝通打消輕生念頭
寫滿愛愛滿瀉︱抑鬱青年險自殺青春音樂劇救一命 導演：成長從來荊棘滿途
12:32 2024/10/21
寫滿愛愛滿瀉︱抑鬱青年險自殺青春音樂劇救一命 導演：成長從來荊棘滿途
親子好去處｜中環生死教育展不忌諱談死亡　助學生面對生離死別踢走負能量
18:06 2024/10/25
親子好去處｜中環生死教育展不忌諱談死亡　助學生面對生離死別踢走負能量

你可能感興趣

學童輕生︱開學第2日穿校服男生墮樓身亡　教育心理學家：現5種身體反應要留神
14:06 2024/09/03
學童輕生︱開學第2日穿校服男生墮樓身亡　教育心理學家：現5種身體反應要留神
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
10:53 2024/09/17
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
寫滿愛愛滿瀉︱資深教師回顧30年教學生涯　歷兩學生自殺亡極心痛勉勵希望永在人間
12:00 2024/09/23
寫滿愛愛滿瀉︱資深教師回顧30年教學生涯　歷兩學生自殺亡極心痛勉勵希望永在人間
自殺 優才(楊殷有娣)書院

最高瀏覽

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚