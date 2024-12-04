珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡

▲ 優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，於上庭前墮樓亡。

【優才（楊殷有娣）書院小學部/輕生】今晨約9時許，葵涌麗瑤邨富瑤樓一名男子墮樓倒臥地面，昏迷不醒，救護員接報到場，將事主送往瑪嘉烈醫院搶救，惜終告不治，警方經調查後，於現場檢獲遺書，初步調查相信事主在走廊墮下，死者為優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏。

前優才小學校長聶敏涉挪用優才（楊殷有娣）學校校董會逾1千萬港元，被控一項盜竊罪。案件今早於觀塘裁判法院首次提堂，辯方庭上透露被告今早緊急送院，搶救後證實不治身亡。

46歲聶敏被控一項盜竊罪。控罪指，他於2018年9月3日與2021年4月30日之間，首尾兩日包括在內，在香港偷竊港幣$10,424,088.7元，而上述物品為優才（楊殷有娣）學校校董會有限公司的財產。

翻查資料，聶敏自2004年加入優才書院，曾擔任班主任、德育副主任及活動主任等，及後升任小學部校長，惟不足一年辭職。

優才書院校董會及校監當時分別發聲明及信件交代事件，指校方發現「部分單據異常」，展開調查後指聶敏疑涉違反專業操守、行為失當及財務管理紊亂等，並引述聶敏「已承認工作上行為失當」，緊急校董會會議即時接納其引咎辭職，又指事件「純屬小學校個人職業操守問題」，不涉學校整體運作。

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