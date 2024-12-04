週末好去處｜燦子SHO-CHAN跑步賽明年3月於灣仔舉行　設個人/朋友/寵物賽報名獲一系列產品

▲ SHO-CHAN全球首個主題跑步活動「SHO-CHAN Run 2025 暨 SHO-CHAN狂歡派對」將於2025年3月9日登陸灣仔海濱長廊以及「HarbourChill海濱休閒站」舉行。

來自日本的超人氣角色 SHO-CHAN（燦子）憑著一系列貼近生活的搞笑貼圖，俘獲了無數香港粉絲的心。而今次，SHO-CHAN將為香港粉絲帶來全新驚喜——全球首個主題跑步活動「SHO-CHAN Run 2025 暨 SHO-CHAN狂歡派對」將於2025年3月9日登陸灣仔海濱長廊以及「HarbourChill海濱休閒站」，邀請大家在維港景色下一起跑步及玩樂 !

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是次活動設有2公里和3公里賽事個人/朋友組，更特設1公里寵物闖關賽，讓大家帶上毛孩夥伴一起 FUN RUN！活動同場加映SHO-CHAN狂歡嘉年華，配置多個趣怪打卡位、市集和攤位遊戲。活動門票由12月6日起於Klook平台獨家預售，並推出早鳥優惠及限定精品，快來加入SHO-CHAN的狂歡派對！

報名可獲贈禮物

立即報名SHO-CHAN RUN 2025，拎走你的專屬SHO-CHAN主題跑手包！凡報名個人組或朋友組的跑手均可獲得一系列獨家設計SHO-CHAN主題T-shirt、運動毛巾、號碼布及索繩袋；而個人組跑手更額外贈送SHO-CHAN水樽，朋友組則額外贈送SHO-CHAN運動護腕，帶著SHO-CHAN裝備Fun住 Run！除了選手包外，參加者可自由加購其他限定商品！

另外，寵物跑手包更包含SHO-CHAN主題寵物雨衣、便攜式寵物便便袋及寵物水樽！成功完賽的人寵健兒更可獲「SHO-CHAN RUN」紀念獎牌，記錄跑手與寵物的努力和汗水。

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