  • 23°C
香港時間：2024124日 (三) 14:45

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 南韓戒嚴 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

週末好去處｜燦子SHO-CHAN跑步賽明年3月於灣仔舉行　設個人/朋友/寵物賽報名獲一系列產品

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 南韓戒嚴 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

SHO-CHAN全球首個主題跑步活動「SHO-CHAN Run 2025 暨 SHO-CHAN狂歡派對」將於2025年3月9日登陸灣仔海濱長廊以及「HarbourChill海濱休閒站」舉行。

來自日本的超人氣角色 SHO-CHAN（燦子）憑著一系列貼近生活的搞笑貼圖，俘獲了無數香港粉絲的心。而今次，SHO-CHAN將為香港粉絲帶來全新驚喜——全球首個主題跑步活動「SHO-CHAN Run 2025 暨 SHO-CHAN狂歡派對」將於2025年3月9日登陸灣仔海濱長廊以及「HarbourChill海濱休閒站」，邀請大家在維港景色下一起跑步及玩樂 ! 

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

是次活動設有2公里和3公里賽事個人/朋友組，更特設1公里寵物闖關賽，讓大家帶上毛孩夥伴一起 FUN RUN！活動同場加映SHO-CHAN狂歡嘉年華，配置多個趣怪打卡位、市集和攤位遊戲。活動門票由12月6日起於Klook平台獨家預售，並推出早鳥優惠及限定精品，快來加入SHO-CHAN的狂歡派對！

報名可獲贈禮物

立即報名SHO-CHAN RUN 2025，拎走你的專屬SHO-CHAN主題跑手包！凡報名個人組或朋友組的跑手均可獲得一系列獨家設計SHO-CHAN主題T-shirt、運動毛巾、號碼布及索繩袋；而個人組跑手更額外贈送SHO-CHAN水樽，朋友組則額外贈送SHO-CHAN運動護腕，帶著SHO-CHAN裝備Fun住 Run！除了選手包外，參加者可自由加購其他限定商品！

另外，寵物跑手包更包含SHO-CHAN主題寵物雨衣、便攜式寵物便便袋及寵物水樽！成功完賽的人寵健兒更可獲「SHO-CHAN RUN」紀念獎牌，記錄跑手與寵物的努力和汗水。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜灣仔海濱休閒站辦「知慳識水」嘉年華　多項免費活動學習節約用水
15:54 2024/11/29
親子好去處｜灣仔海濱休閒站辦「知慳識水」嘉年華　多項免費活動學習節約用水
親子好去處｜天際100推冬日慶典 韓團ICHILLIN打響聖誕頭炮
19:12 2024/12/02
親子好去處｜天際100推冬日慶典 韓團ICHILLIN打響聖誕頭炮
親子好去處︱第7屆兒童書展亞洲博覽館12.6開鑼　集BB展+嘉年華+香港學校巡禮
18:08 2024/12/03
親子好去處︱第7屆兒童書展亞洲博覽館12.6開鑼　集BB展+嘉年華+香港學校巡禮

你可能感興趣

親子好去處｜灣仔海濱休閒站辦「知慳識水」嘉年華　多項免費活動學習節約用水
15:54 2024/11/29
親子好去處｜灣仔海濱休閒站辦「知慳識水」嘉年華　多項免費活動學習節約用水
親子好去處｜天際100推冬日慶典 韓團ICHILLIN打響聖誕頭炮
19:12 2024/12/02
親子好去處｜天際100推冬日慶典 韓團ICHILLIN打響聖誕頭炮
親子好去處︱第7屆兒童書展亞洲博覽館12.6開鑼　集BB展+嘉年華+香港學校巡禮
18:08 2024/12/03
親子好去處︱第7屆兒童書展亞洲博覽館12.6開鑼　集BB展+嘉年華+香港學校巡禮
好去處 門票 玩樂 灣仔 跑步 著數優惠

最高瀏覽

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚