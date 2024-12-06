凍齡男神丨61歲圈中型男曬素顏照狀態驚人　意外曝光4500萬豪宅環境

【方中信／型男／凍齡】與港姐冠軍莫可欣結婚16年的方中信，雖然已屆61歲，但近日他於社交平台上載的素顏自拍照，卻不見與年青時有太大分別，令不少網民大感羨慕。

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有「港版李察基爾」之稱的方中信，日前於微博上載自拍照，只見年屆61歲的他依然一頭濃密黑髮，臉上除了眼角位置有少許細紋外，整體未見有太多老態，狀態可謂與年青時相差無幾。他更留言「半年見一次面！」，似是指自己有半年一次自拍的習慣，去記錄自己外貌變化。

除了自拍照，方中信早前亦曬出兩隻愛貓照及模型車照片，意外曝光其約4500萬的西貢匡湖居複式單位豪宅！事實上，豪宅中除了他們一家三口，還飼養了一狗三貓四雀及一缸魚。方中信曾透露，家中動物都是女兒當初要領養回來的，但現在就變成由他和工人照顧。

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方中信太太莫可欣是1993年香港小姐冠軍，不過當年卻被嘲笑為「最醜港姐」。到了1996年，莫可欣開始與方中信傳出緋聞，儘管外間認為女方外貌與男方十分不襯，不過無損2人感情。拍拖期間，男方亦無其他緋聞傳出。2008年倆口更因為意外懷孕決定結婚。但自女兒出生後，方中信便化身「住家男」，一有時間便陪伴家人，坦言拍劇是因爲要賺錢養女，不拍劇又是因爲約了女兒，試過因約妻女要慶祝結婚周年，而推掉工作。

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方中信現年16歲的女兒符迦晴，更是馬術精英，屢次獲得優秀的成績而獲選為香港賽馬會青少年馬術隊成員。莫可欣早前曾表示，打算將方中信名下另有一幢逾3,000萬的豪宅，位於數碼港貝沙灣第2期3座高層戶連車位，除了投資之用外，日後亦打算留給女兒作嫁妝。

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