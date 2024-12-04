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兒童健康｜煮飯仔玩具玩真火！3姊弟燒傷女童需植皮　 多款被驗出含重金屬致癌物

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 15 分鐘前

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煮飯仔玩具玩真火！3姊弟燒傷女童需植皮，多款被驗出含重金屬致癌物。

【迷你廚房玩具/真煮真吃/兒童燒傷/重金屬致癌物】近年興起「迷你小廚房」仿真玩具，打正旗號「真煮真吃」深受親子熱捧，淘寶每月更熱銷逾過萬件。上月有3姊弟因玩這種玩具慘被燒傷，女童更三級燒傷需植皮，醫生呼籲應加強對小孩的監管，教育小孩盡量遠離明火。

真煮真吃廚房玩具｜沒有家長監護下使用明火

小朋友喜歡玩煮飯仔，模仿大人下廚的樣子，但使用明火確實潛在危機。上月，湖北省武漢市發生因玩「迷你小廚房」而導致火災事故，造成三名年小孩燒傷。

據內媒報導，10歲女童生日當天收到親友送一套仿真廚房玩具，該玩具包裝上標示著「真煮真吃」，標明「可以使用明火點火，刀可以切菜，灶台可以加熱，鍋具可以煮飯，做的飯可以食用」，聲稱可以使用明火、切菜和煮食。

當晚父母忙於做家務，8歲弟弟用玩具切好菜，5歲弟弟則在旁觀看，女童用打火機點燃灶台時引發火災，火勢迅速蔓延，導致姐弟3人均有不同程度燒傷。幸好，父母及時發現並迅速撲滅大火，隨即將3人送往武漢市第三醫院急救。

真煮真吃廚房玩具｜多宗燒傷案例 均來自迷你廚房玩具

醫生指出女童的頭、面、頸、身軀幹及左右手受到三級燒傷，頭臉部明顯腫脹，需入院做手術植皮、接受消腫、抗炎、換藥等治療。經過醫生一番努力後，姐姐已逐漸康復，順利出院；兩名弟弟則分別有5%和2%的燒傷，需定期換藥。

武漢市第三醫院小兒燒傷病區護士長王璇表示，近年醫院陸續接獲多例因迷你廚房玩具被燒燙傷的個案，並呼籲各界共同關注兒童玩具安全問題，若使用明火及電器時，必需在家長監護下進行，提醒兒童注意安全，小心燙傷，絕對不可以讓孩子獨自操作。

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    • 真煮真吃廚房玩具｜不鏽鋼鍋致癌物超標

    意外發生後，迷你廚房套裝仍能正常發售，在淘寶只要搜尋「真煮真吃」，便會出現多款迷你廚房套裝可供選購，部分更聲稱專為3-12歲小朋友而設計。報道指市面上高仿真迷你廚房玩具主要分為兩種，一種是直接使用明火加熱，一種是通電類似電磁爐加熱。

    兩種加熱方式在使用過程中都存在安全隱患，包括點火時引發火災、接觸加熱鍋具被燙傷、被電磁爐餘溫燙傷、不慎打翻鍋或煮熟的食物被燙傷等。此外，部分廚房套裝亦附送可切割食物的利器，真係危機重重。

    針對兒童廚具安全問題，江蘇省消費者權益保護委員會曾於去年進行測試，發現10批次不同品牌樣品，當中有7批次存不符合規定，其中1批次更驗出致癌物「鉻」嚴重超標，重金屬鉻可影響兒童成長發育，加重他們肝腎的負荷，嚴重甚至會致癌。內媒引述國家應急廣播提醒，為了安全，請勿給孩子購買高仿真廚房玩具，避免燒燙傷事故。

    真煮真吃廚房玩具｜燒傷急救法

    TOPick曾訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：

    • 先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺
    • 再抹乾傷口
    • 後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口
    • 避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口
    • 如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療

    相關內容︰7大家居要陷阱留神

     

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    真煮真吃廚房玩具｜第三程度燒傷

  • 燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官
  • 肢體或軀幹環形的燒傷
  • 傷者是年幼之人士
  • 任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷
  • 10%或以上的皮膚面積被燒傷
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