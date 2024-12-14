港鐵女子｜港鐵又見大批貨物及推車　網民批：唔知點解可以入到閘

▲ 港鐵又見大批貨物及推車，網民質疑：職員睇到當睇唔到。

公共交通對乘客隨身攜帶的物品有明確尺寸規定，惟近日不時能見到有乘客攜大型貨物乘搭。

近日，有人在Facebook「的士司機資訊」群組上傳圖片，指地鐵一名乘客腳邊及附近放有3個大型藍色購物袋，還有1個裝滿貨物的推車，佔用車廂大塊區域引起熱議，網民質疑港鐵職員未制止其入閘乘車。

港鐵車廂｜推車裝2批水果入車廂成功入閘上車 網民笑稱地鐵變「Gogo鐵」

港鐵女子｜港鐵車廂現3大帶貨物及推車

據圖片可見，當時車廂內乘客不多，仍有空位，一名戴口罩的女子坐在靠近車門位置，腳邊放有1個裝滿物品的大型藍色購物袋，旁邊設有橫向扶手的站立區域堆滿貨物，包括2個於女乘客腳邊同款的購物袋及裝滿貨物的手推車，推車以紫色布遮蓋，不知是否皆為該女乘客所有。樓主揶揄道「唔怪得冇人call車啦，Go Go Train」。

網民發現圖片中，車廂內不僅上述大型物品，惟左下角露出一面倒後鏡，亦能見到踏板，疑似是一輛單車。

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港鐵女子｜網民質疑港鐵職員失職

此事再次引起熱議，有人表示該情況愈演愈烈，「今朝見到更厲害，其實都唔知點解可以入到閘」、「港鐵火車」、「過分！」、「港鐵真係好，2元乘車及又可帶一大批行李或貨入閘都得， 冇人理」，亦有人笑稱坐在紫布後的乘客「我以為嗰男人要喺度剪頭髮」。

此外，還有不少網民質疑港鐵職員對此視若無睹，「地鐵站職員睇唔到？」、「（職員）睇到當睇唔到」、「又有職員又有閉路電視，入閘冇人睇到㗎推嚟推去，冇人睇到嘅？」。

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