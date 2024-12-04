房委會｜何永賢：過去半年逾250商戶成功續約　佔到期續約租戶82%

▲ 何永賢指過去半年逾250商戶成功續約，佔到期續約租戶82%。（資料圖片）

房委會於2019年10月開始向轄下合資格的非住宅租户提供租金寬減，有關措施於去年年底結束。房屋局局長何永賢指，在過去半年(即2024年4 月至9月的六個月)，超過250個租戶成功續約，佔到期續約租戶82%。

何永賢今日回覆A4聯盟議員梁文廣的口頭質詢時指，房委會商業單位於今年9月底的整體空置率為 3.95%，對比私人市場第三季約6.8%的空置率，處於相對理想的水平。

未來半年約有310份租約到期

她表示，過去半年，超過250個租戶成功續約，佔到期續約租戶逾八成，其中，商品零售、服務行業及飲食行業的成功續租數字分別為116，96及41宗。未來半年(2024年12月至2025年5月)，大約有310份租約到期。何指，房委會現正努力地與租戶磋商續租的安排。房委會在安排商舖續租時，會根據最新的市場情況，參考房委會商舖及私人物業市場的租金資料，考慮各項影響商舖租值的相關因素，包括物業所在位置、營運的行業、面積、人流情況等，為每個個案按市值重新評估續約租金。

捍衛招標制度公平 租約期內不減租

被問到房委會會否考慮制訂租金調節機制，在經濟環境欠佳或商鋪租户有經營困難時，檢討及調整租約未屆滿商鋪的租金時，何永賢回應稱，房委會是按商業原則出租轄下的商業單位，並以市值訂定租金水平。

她續指，房委會明白在經濟下行時租戶面對的困難，但同時亦需要顧及投標制度的公平性，若商戶因為經營情況不似預期或其他原因要求寬減租金，會對其他落選投標者不公。因此，為了捍衛招標制度的公平性，商戶的租金於租約期內不會更改。

但她亦強調，房委會會於商舖租約期滿時按市值重新評估續約租金，並以務實的態度與商戶進行磋商，個別租戶的新租金亦獲得合理調整。

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