遺產分配｜公關達人分享3件家庭利益衝突奇事　籲提早立遺囑：為家人最後愛的安排

▲ 利嘉敏籲提早立遺囑，為家人最後做的「愛的安排」。

【遺囑／遺產分配】友人有四姊妹，她是大家姐，兩個妹妹在外國，平時照顧父母的責任，好像很理所當然地落在身在香港和未婚的大家姐身上——「你得閒啲吖嘛！」三個妹妹異口同聲地說。

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友人其實是非常能幹的職業女性，向我呻道：「阿爸阿媽大家都有份，為何因為我是大家姐、無子女、在香港，就理所當然地變成我的全責？我都很忙的！」我聽見這個家庭的姊妹們在照顧父母都已不是一條心，而照我所知，她的父母有一層私樓，於是好心提一下：「世伯伯母立遺囑未？即是打算財產平均分配給四姊妹，有份遺囑黑字白紙寫好，就可免後人爭拗。」我好心提醒，是因為眼見很多有密切血緣的兄弟姊妹，一有利益衝突，變成世仇。

友人無奈地說：「老人家忌諱談生死，覺得子女提起後事安排和財產分配，好像咒他們去死似的，又或疑心子女對其財產虎視眈眈，其實根本不是貪心，而是，若沒有他們生前的指示，我們後人處理時會很麻煩。我都擔心之後幾姊妹會有不愉快事件發生，但四姊妹一齊長大，應該唔會啩?!至多我不要自己那份。」我說：「不要考驗人性，即使你瀟灑，但看見三個妹妹因遺產爭崩頭，或多或少都會影響你。」

一同長大的親兄弟姊妹，因為利益衝突而反目成仇，是最令人欷歔的事。以下這些情景都是真人真事：一、阿爸死了，幾兄弟姊妹，不僅爭遺產，還連葬禮的帛金也爭餐死。二、幾十歲的親姐公開誣蔑親妹偷錢，因為妒忌阿妹自細多人錫，結果誣蔑者自食其果。三、親姊妹一向情深，家姐堅信妹妹，移民時將樓宇轉為妹妹的名字，以方便處理租務或賣樓事宜，結果妹妹賣樓套現自己袋，最後家姐要回港打官司，親姊妹對簿公堂成世仇。

因此，可以的話，不要讓自己墜入要考驗人性的情景，這些考驗，未必個個經得起。老人家想確保自己過身後一家和諧、風平浪靜，更加不要讓家人在自己離開後經歷人性的醜陋，所以，要一早立下遺囑，那是自己為家人最後做的「愛的安排」。

全文刊於《經濟日報》，原題為「愛的安排」