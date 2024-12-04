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孝順女｜鄭秀文問年邁媽媽想活到多少歲　母親答案感動Sammi：珍惜就是了

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 26 分鐘前

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Sammi是娛樂圈出名的孝順女，經常陪伴年邁的母親。

【鄭秀文/天后/孝順女】天后鄭秀文（Sammi）是出名的孝順女，曾為照顧年邁母親而推掉工作，並表示老媽子一生只有一個！近日Sammi回娘家探望媽咪，一起看舊照片時，問媽媽想活到多少歲，鄭母答案令Sammi十分感動！

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孝順女鄭秀文｜Sammi曾推掉工作照顧父母

Sammi雖工作忙碌，但不時抽時間陪伴家人，而且相當愛錫父母。月前她在社交平台上載輪椅照，透露媽媽身體出現狀況要出入醫院，表示父母親年老了身體難免會出現狀況，唯有見招拆招，孝順女Sammi更試過停工照顧父母，於2021年12月27日，當時Sammi指母親在聖誕前夕身體抱恙，還需要動小手術，讓她非常擔心，更擔心媽咪因動手術後有太多未知數，所以推掉工作照顧媽咪：

我有些工作也忍痛必須推掉，但也是值得的，老媽子一生只有一個。

在2020年10月，Sammi也曾通宵留院照顧父親，當時鄭爸爸因身體不適入院，最終要留醫觀察11天，為免母親兩頭奔波，Sammi各兄弟姐妹輪流通宵留守在醫院照顧爸爸，可惜鄭爸爸在同年11月離世。

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孝順女鄭秀文｜回娘家探媽媽一起看舊照片

父親已不在，Sammi對母親的愛有增無減，日前她回娘家探媽媽，並在社交平台分享兒時跟家人的生活照，她留言謂：「昨晚回家探望老媽子，一起看舊照。Mi忽然間問老媽子：『媽，如果生命是可以選擇活到幾多歲，你想活到幾多歲？』媽媽想了一想，微笑說：『雖然我好掛念爸爸（即是佢丈夫），但想多活些，因為我想照顧你們啊！』」

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孝順女鄭秀文｜問媽媽想活到多少歲　答案讓她感動

Sammi聽到當刻覺得很感動，但仍假裝輕鬆說：「哎吔！我們都大了，不用你操心照顧」。她有感母親年事甚高，自己身體時好時壞，但心中仍緊緊牽繫要照顧兒女們，Sammi感觸表示：

但我們五姊弟個個都半百，是愛。母親的愛。致天下的母親們。萬物有時，生有時死有時，珍惜就是了。

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