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國家憲法日｜鄭雁雄：絕不能好了傷疤忘了痛或一廂情願做好人　要堅守法治精神

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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港府與中聯辦今日合辦以「憲法與進一步全面深化改革」為主題的座談會。（陳國基fb圖片）

今日（4日）是國家憲法日，中聯辦主任鄭雁雄強調，在由亂到治走向由治及興的關鍵期，絕不能好了傷疤忘了痛，或一廂情願做好人，不論任何時候和情況，都要堅守用法治精神維護高水平安全，以創新精神推動高質量發展。

港府與中聯辦今日合辦以「憲法與進一步全面深化改革」為主題的座談會。鄭雁雄致辭指，歷史經驗和現實教訓告知，推進一國兩制實踐必須把握好安全與發展、法治與改革的關係。

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鄭雁雄說，要以法治精神、創新精神推動香港高水平安全、高質量發展。他指，雖然疫情的疤痕效應尚未癒合，地緣政治動盪加劇，香港發展外部環境面臨諸多不利因素，但在中央支持、特區政府引領及各界努力下，本港社會大局保持穩定，經濟社會發展有可喜變化，迎來全力拼經濟、謀發展的最好時期。

鄭雁雄認為，只有堅定維護憲法及基本法確定的特區憲制秩序，維護國家安全和堅定推進依法治港，香港的改革創新才有足夠底氣，以改革創新精神不斷健全完善特區法律體系，香港的法治才能與時俱進，發展才能充滿活力。

李家超：進一步全面深化改革與全面法治  必須雙輪驅動

特首李家超則指，進一步全面深化改革與全面法治，必須雙輪驅動、協調推進。他認為，進一步全面深化改革和推進中國式現代化，對立法工作提出了許多新課題和新要求，因此法律要因應改革的需要而與時俱進，不斷更新，為深化改革提供制度保障。

李家超又說，在進一步全面深化改革之時，更必須要加強《憲法》教育，因為只有讓全體人民充分理解《憲法》的內容和精神，才能在社會上形成尊重法律、遵守法律的良好氛圍，改革才能在法治軌道上穩步向前。

駐港國安公署署長董經緯、外交部駐特派員崔建春、解放軍駐港部隊副政治委員王兆兵、終審法院首席法官張舉能、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞、前律政司司長梁愛詩等亦有出席。

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