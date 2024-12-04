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機艙老鼠｜首10月錄169宗機艙盜竊案　7成屬東南亞抵港航線

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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今年首10個月飛往香港的航班，共發生169宗失竊案。（資料圖片）

機艙盜竊案件急升，保安局今日（4日）書面回覆立法會議員質詢時表示，今年首10個月飛往香港的航班，共發生169宗失竊案，其中約7成在東南亞抵港短程航線發生，涉及財物價值約432萬元。

保安局局長鄧炳強書面回覆立法會議員黃英豪查詢時指，今年首10個月飛往香港的航班，共發生169宗失竊案，已超越去年全年的92宗，亦是2018年至今最多。

而在169宗失竊案中，約70%在東南亞抵港短程航線發生，出發地點主要包括馬來西亞、泰國、印度及越南等地；約20%在由杜拜、土耳其及多哈出發的航線；7%在中日韓出發的航班；餘下3%則由美加、澳洲及瑞士出發。被盜財物多為不同幣值的現金、名貴首飾、腕錶及信用卡，總值約432萬元。

鄧炳強又指，今年首10個月，共有4名中國籍人士因涉嫌於航班上盜竊被捕。當中1人正還押候審、1人正保釋候查，餘下兩宗案件因證據不足或證人不願回港出庭作供，經諮詢律政司意見後已撤銷控罪。

鄧炳強稱，2018及2019年分別錄得103及147宗機艙盜竊案，宗數於疫下跌至個位數。但隨着疫情緩和，本港於去年年初全面通關，航空交通穩步復蘇，航班班次及抵港旅客大幅回升，今年航機上的失竊案件亦錄明顯增幅，不排除與警方加強宣傳，鼓勵更多人報案，或整體經濟情況有關。

未有計劃在機艙設閉路電視

至於會否規定以香港為基地的航空公司，需在其航機機艙內安裝閉路電視等，鄧炳強說，現時國際上並未有政策，規範機艙內須設置閉路電視或安排保安人員值勤，這亦不是一般航空公司的普遍做法。基於個人私隱及人力資源等考量，有關安排或未必符合相稱性的原則，政府暫未計劃就此作出規定。

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