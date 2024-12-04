打擊毒品｜警檢太空油煙彈等毒品總值約$100萬　共拘56人最細僅14歲

▲ 警方檢太空油煙彈等毒品，總值約100萬元。（曾秋文攝）

警方在過去一個月展開代號「敏速」反毒品行動，元朗警區刑事部總督察袁皓霆今日（4日）表示，行動在11月1日至12月3日展開，針對販賣、管有和吸食太空油和其他毒品的不法行為。

行動中搗破一個太空油煙彈的包裝工場、兩個毒品儲存倉、3個有出售太空油的非法賭場，拘捕56人，包括39男17女（14至57歲），檢鑊1,300粒太空油煙彈、2公升液態依托咪酯、120克依托咪酯粉末、510克可卡因、30克冰毒、少量大麻和第一部毒藥，市值約100萬元。

▼ 點擊圖片放大 +2

警方在11月2日突擊搜查天水圍私人住宅單位，懷疑是包裝太空油煙彈工場，檢獲360粒太空油煙彈、120克依托咪酯粉末、100毫升液態依托咪酯及大量包裝工具。人員在單位內拘捕兩名男子（20及29歲），涉嫌「管有第一部毒藥」，相信有人負責包裝太空油煙彈。

其後於同日在元朗拘捕1男1女，相信是包裝工場的幕後主腦，其中2名被捕人士已被暫控一項「管有第一部毒藥」，並於11月4日在屯門法院提堂，案件押後至12月31日再訊，其餘人士獲准保釋。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：曾秋文