  • 23°C
香港時間：2024124日 (三) 16:26

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 南韓戒嚴 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打擊毒品｜警檢太空油煙彈等毒品總值約$100萬　共拘56人最細僅14歲

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 南韓戒嚴 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

警方檢太空油煙彈等毒品，總值約100萬元。（曾秋文攝）

警方在過去一個月展開代號「敏速」反毒品行動，元朗警區刑事部總督察袁皓霆今日（4日）表示，行動在11月1日至12月3日展開，針對販賣、管有和吸食太空油和其他毒品的不法行為。

行動中搗破一個太空油煙彈的包裝工場、兩個毒品儲存倉、3個有出售太空油的非法賭場，拘捕56人，包括39男17女（14至57歲），檢鑊1,300粒太空油煙彈、2公升液態依托咪酯、120克依托咪酯粉末、510克可卡因、30克冰毒、少量大麻和第一部毒藥，市值約100萬元。

點擊圖片放大
+2

警方在11月2日突擊搜查天水圍私人住宅單位，懷疑是包裝太空油煙彈工場，檢獲360粒太空油煙彈、120克依托咪酯粉末、100毫升液態依托咪酯及大量包裝工具。人員在單位內拘捕兩名男子（20及29歲），涉嫌「管有第一部毒藥」，相信有人負責包裝太空油煙彈。

其後於同日在元朗拘捕1男1女，相信是包裝工場的幕後主腦，其中2名被捕人士已被暫控一項「管有第一部毒藥」，並於11月4日在屯門法院提堂，案件押後至12月31日再訊，其餘人士獲准保釋。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：曾秋文

相關文章

打擊毒品｜涉寄艙行李藏約540萬元大麻花　2男2女曼谷抵港旅客被捕
20:42 2024/11/25
打擊毒品｜涉寄艙行李藏約540萬元大麻花　2男2女曼谷抵港旅客被捕
販毒︱青衣反毒品檢190萬元霹靂可卡因　被捕內地男子明西九裁判法院提堂
16:35 2024/11/28
販毒︱青衣反毒品檢190萬元霹靂可卡因　被捕內地男子明西九裁判法院提堂
太空油｜警方檢獲3,700萬元「太空油」及多種毒品　拘99人年齡最細12歲
16:22 2024/12/03
太空油｜警方檢獲3,700萬元「太空油」及多種毒品　拘99人年齡最細12歲

你可能感興趣

打擊毒品｜涉寄艙行李藏約540萬元大麻花　2男2女曼谷抵港旅客被捕
20:42 2024/11/25
打擊毒品｜涉寄艙行李藏約540萬元大麻花　2男2女曼谷抵港旅客被捕
販毒︱青衣反毒品檢190萬元霹靂可卡因　被捕內地男子明西九裁判法院提堂
16:35 2024/11/28
販毒︱青衣反毒品檢190萬元霹靂可卡因　被捕內地男子明西九裁判法院提堂
太空油｜警方檢獲3,700萬元「太空油」及多種毒品　拘99人年齡最細12歲
16:22 2024/12/03
太空油｜警方檢獲3,700萬元「太空油」及多種毒品　拘99人年齡最細12歲
罪案 屯門 天水圍 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚