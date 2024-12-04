瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡 享年86歲 長文遺書曝光
撰文： 黃堯姿
發布時間： 1 小時前
最後更新： 5 分鐘前
【瓊瑤／還珠格格／作家】台灣知名作家瓊瑤今（4日）下午約1時22分在淡水區住家輕生死亡。據悉，救護人員獲報到場時，發現瓊瑤在住家房間內輕生，當時已無呼吸心跳，當場證實死亡，享壽86歲。
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綜合台媒報道，瓊瑤在家中輕生，當場證實死亡。63歲兒子表示，母親留有遺書，交代秘書中午回家看看，入屋後發現母親身亡，享壽86歲。
瓊瑤離世｜瓊瑤遺書曝光
瓊瑤生前留下長文遺書，由秘書淑玲在其社交平台代發，估計一早已經為離世做準備。內文引用瓊瑤上月在淡水雙映樓寫下的文章《當雪花飄落》，表示人生辛苦顛簸，文末更提及「這是我最後的選擇，時間已到，生命不會更好，不拖累所愛，也超越病魔，我心翩然自如奔放快樂」。她字裡行間亦提及，自己已經「翩然」離去，希望外界別為她難過。
遺書全文如下：
各位親愛的朋友知音們：
不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！
「翩然」是我最喜歡的兩個字，代表的是「自主、自在、自由」的「飛翔」，優美而「輕盈」，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了！
這是我的願望，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事「作主」。
上蒼對於生命的過程，設計得不是很好。當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的「死亡」。
我是「火花」，我己盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。我要說的話，都錄在我《當雪花飄落》的視頻裡了。希望我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。
朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！
我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！
別了！我至愛的你們！慶幸此生，曾經和你們相遇相知。
注意，我「死亡」的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」！
親愛的你們，要勇敢，要活出強大的「自我」，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！
千言萬語說不盡，最後，祝福大家健康快樂，活得瀟瀟灑灑！
瓊瑤 寫於淡水雙映樓
2024、12、3
瓊瑤離世｜6天前發文憶亡夫
「言情小說教母」瓊瑤身兼知名作家、編劇、製作人，本名陳喆，筆名瓊瑤。丈夫平鑫濤是皇冠集團創辦人，於2019年病逝，享年92歲。平鑫濤因失智及中風住院3年，其後患上尿毒症而被插入尿管，瓊瑤去年曾在網上以「一封無法投遞的信」為題，公開寫信給丈夫，指責醫院漠視平鑫濤意願，直跳聯絡了平鑫濤的兒女為他插尿管。她表示丈夫曾親筆簽下「不插管」的意願書，而她又曾為丈夫簽署「不施行維生醫療同意書」，她感到丈夫十分痛苦，卻無法抗議，曾為此表示相當痛心疾首。
近年鮮少發文的她，今年86歲生日時在Facebook發文表示，因為身體有恙，有意淡出社交網站。相隔7個月後，她11月27日再度發文，以《憶亡夫》為題思念平鑫濤，貼出他當時在病榻上和花葬的照片，並附上小詩嘆曰「不如歸去」。
瓊瑤離世｜2017年曾交代後事：不插喉一切從簡
2017年，瓊瑤亦以「預約自己的美好告別」為題，公開寫信給兒子和兒媳，預約自己死前的醫療指示。她說這是「她人生中最重要的一封信」：
你們不論多麼不捨，不論面對什麼壓力，都不能勉強留住我的軀殼，讓我變成「求生不得，求死不能」的臥床老人。
她又提及，在人生中什麼意外變化曲折都有，只有「死亡」這項是每個人都必須面對的，因此「生是偶然」、「死是必然」，唯有這一件要留意：
如果活到老年，走向死亡是「當然」，只是，老死的過程往往漫長而痛苦，親人「有救就要救」的觀念，也是延長生命痛苦的主要原因！我親愛的中維和琇瓊，這封信不談別人，只談我——熱愛你們的母親，懇請你們用正能量的方式，來對待我必須會來臨的死亡。
瓊瑤多部小說作品被改編為電影或電視劇，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》、《梅花烙》，在兩岸三地都有廣大的粉絲。
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