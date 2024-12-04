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瓊瑤離世｜台灣作家瓊瑤輕生離世終年86歲　千字文遺書曝光：慶幸此生曾經和你們相遇相知　

社會

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最後更新： 24 分鐘前

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台灣作家瓊瑤輕生離世終年86歲。

【瓊瑤 / 作家 / 台灣】台灣傳媒報道，原名陳喆的台灣著名作家瓊瑤輕生離世，終年86歲。

綜合多個台灣傳媒消息，瓊瑤今（4日）下午1時22分許在淡水區住家輕生，救護人員獲報到場發現已無呼吸心跳，享壽86歲。

瓊瑤生於四川成都，籍貫為湖南衡陽，主力寫作言情小說、編劇、影視製作人，曾著《窗外》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》以及《還珠格格》等作品，廣泛於內地及港台流傳，。

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瓊瑤離世｜千字遺書

同時，瓊瑤個人社交平台發布千字遺書，並由署名「淑玲」代發，全文如下：

各位親愛的朋友知音們：

不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！

「翩然」是我最喜歡的兩個字，代表的是「自主、自在、自由」的「飛翔」，優美而「輕盈」，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了！

這是我的願望，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事「作主」。

上蒼對於生命的過程，設計得不是很好。當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的「死亡」。

我是「火花」，我己盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。我要說的話，都錄在我《當雪花飄落》的視頻裡了。希望我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。

朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！

我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！

別了！我至愛的你們！慶幸此生，曾經和你們相遇相知。

注意，我「死亡」的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」！

親愛的你們，要勇敢，要活出強大的「自我」，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！

千言萬語說不盡，最後，祝福大家健康快樂，活得瀟瀟灑灑！

瓊瑤 寫於淡水雙映樓

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

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