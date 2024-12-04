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DSE假學歷｜過去5年考評局接1宗非本地院校查詢　所涉DSE成績全屬偽造

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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在過去5年，考評局共接獲1宗由非本地大專院校，就其學生所持DSE成績真確性的查詢。（澳門科技大學圖片）

澳門科技大學早前被揭有24名非本地生，持假DSE成績入學。教育局今日（4日）書面回覆立法會議員質詢時指，在過去5年，考評局共接獲1宗由非本地大專院校，就其學生所持DSE成績真確性的查詢。經核證後發現，所涉成績屬偽造。

教育局局長蔡若蓮書面回覆立法會議員朱國強查詢時指，由考評局發出的DSE成績通知書、證書，以及成績證明書和成績證明函件等，均具多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張、以微縮印刷技術打印的字樣等。

考評局亦一直有為考生、大專院校與僱主等，提供成績核證服務，確保相關人士可從官方途徑，直接取得或核實考生的公開試成績。每年又會檢視當屆DSE各方面的運作安排，以持續改進。如有需要，會檢視及優化成績核證和防偽措施。

至於會否考慮參照國家教育部「中國高等教育學生信息網」做法，以統一平台匯集學生學歷等，並提供在線驗證服務？蔡若蓮稱，據了解，由19間大專院校和機構成立的大學聯合電腦中心，已採用區塊鏈技術，成功開發並推出跨院校學歷證書認證平台，供院校及學生自行選擇使用。

參與院校可將畢業生的學歷證明數碼化，並上載至平台。學生日後求職或求學時，可透過平台將電子學歷證明分享予相關人士，簡化核實學生學歷證明程序，同時有助打擊偽造證書。

至於文憑試方面，考評局會密切留意有關情況，並研究開發電子化成績核證方案的可行性，以提升服務效率。教育局會密切留意上述學歷認證平台的應用和發展情況，適時探討建立更全面的認證平台的可行性。

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