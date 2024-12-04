  • 23°C
香港時間：2024124日 (三) 16:26

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 南韓戒嚴 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瓊瑤離世丨86歲瓊瑤家中輕生亡　6天前曾發文憶亡夫早有暗示：不如歸去

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 南韓戒嚴 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【瓊瑤／平鑫濤／亡夫】台灣知名作家瓊瑤今日（4日）驚傳在家中身亡，終年86歲。她的社交帳號上除了留下疑似遺書外，近日她亦發佈「憶亡夫」帖文，並留下「不如歸去」的字眼，似乎對她的輕生早有暗示。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

瓊瑤於11月28日曾以「憶亡夫」為題發文，悼念亡夫平鑫濤：

你去世已經五年半，加上臥床人事不知三年多，再加上失智忘記我的日子，早已超過十年！我終於可以再度面對我們那些美好的「當下」、「那間病房」、「花塚」、「在朋友家逗猫」和其他種種……很坦白的承認：「我多麼多麼的想你！」好的你，壞的你！

她更附上由剛離世的劉家昌所作的歌曲《不如歸去》，兩代劃時代巨人都先後離開世上，令人不禁非常惋惜。

點擊圖片放大
+5
+4

瓊瑤亡夫為皇冠集團創辦人平鑫濤，他2016年病倒入院，並於2019年5月過世，終年92歲。期間，瓊瑤曾因丈夫插鼻胃管的事件，與平鑫濤前妻子女發生爭執，瓊瑤最後帶著自己所有著作的版權，離開了平家與皇冠出版社。她於2017年時更突然交代後事，聲言未來如果重病，絕對不動大手術、不送加護病房、也不能插鼻胃管，屍骨火化後就花葬，囑咐要一切從簡，對生死相當看淡。

點擊圖片放大
+5
+4

瓊瑤生前曾創作過多部膾炙人口作品：《還珠格格》、《婉君表妹》、《情深深雨濛濛》、《又見一簾幽夢》，捧紅林心如、范冰冰、趙薇、蘇有朋、馬景濤⋯等一眾巨星。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

瓊瑤離世丨86歲瓊瑤家中輕生亡　6天前曾發文憶亡夫早有暗示：不如歸去
今日 15:47
瓊瑤離世丨86歲瓊瑤家中輕生亡　6天前曾發文憶亡夫早有暗示：不如歸去

你可能感興趣

瓊瑤離世丨86歲瓊瑤家中輕生亡　6天前曾發文憶亡夫早有暗示：不如歸去
今日 15:47
瓊瑤離世丨86歲瓊瑤家中輕生亡　6天前曾發文憶亡夫早有暗示：不如歸去
健康問題 台灣 林心如 蘇有朋 劉家昌

最高瀏覽

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚