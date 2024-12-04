瓊瑤離世丨86歲瓊瑤家中輕生亡　6天前曾發文憶亡夫早有暗示：不如歸去

【瓊瑤／平鑫濤／亡夫】台灣知名作家瓊瑤今日（4日）驚傳在家中身亡，終年86歲。她的社交帳號上除了留下疑似遺書外，近日她亦發佈「憶亡夫」帖文，並留下「不如歸去」的字眼，似乎對她的輕生早有暗示。

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瓊瑤於11月28日曾以「憶亡夫」為題發文，悼念亡夫平鑫濤：

你去世已經五年半，加上臥床人事不知三年多，再加上失智忘記我的日子，早已超過十年！我終於可以再度面對我們那些美好的「當下」、「那間病房」、「花塚」、「在朋友家逗猫」和其他種種……很坦白的承認：「我多麼多麼的想你！」好的你，壞的你！

她更附上由剛離世的劉家昌所作的歌曲《不如歸去》，兩代劃時代巨人都先後離開世上，令人不禁非常惋惜。

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瓊瑤亡夫為皇冠集團創辦人平鑫濤，他2016年病倒入院，並於2019年5月過世，終年92歲。期間，瓊瑤曾因丈夫插鼻胃管的事件，與平鑫濤前妻子女發生爭執，瓊瑤最後帶著自己所有著作的版權，離開了平家與皇冠出版社。她於2017年時更突然交代後事，聲言未來如果重病，絕對不動大手術、不送加護病房、也不能插鼻胃管，屍骨火化後就花葬，囑咐要一切從簡，對生死相當看淡。

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瓊瑤生前曾創作過多部膾炙人口作品：《還珠格格》、《婉君表妹》、《情深深雨濛濛》、《又見一簾幽夢》，捧紅林心如、范冰冰、趙薇、蘇有朋、馬景濤⋯等一眾巨星。

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