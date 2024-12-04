防癌食物｜本港頭號癌症殺手年殺近3800人　營養師推介34種防癌食物大全

▲ 本港頭號癌症殺手年殺近3800人，營養師推介34種防癌食物大全。

【肺腺癌／防癌食物／肺癌／癌症】肺癌是香港十大癌症的「頭號殺手」，單在2022年，肺癌在本港已奪去近3,800人命。台灣有營養師分享，多吃34種食物有助護肺，降低罹患肺癌風險。

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肺腺癌｜肺腺癌1B期患者5年惡化至第3期

台灣營養師陳冠蓉近日在Facebook個人專頁分享，指一名患者在5年前確診肺腺癌1B期，手術後病情好轉，因此醫生告知該名患者無需過度緊張，正常生活就好。

惟該名患者沒調整飲食習慣，雖然保持運動習慣，但仍每天吃燒烤、油炸等食物及外賣，少吃蔬果，5年後再次檢查，發現癌症竟已惡化至第3期。

防癌食物｜5大護肺方法

陳冠蓉表示，根據世界衛生組織，肺癌是全球癌症死因的第一位，尤其在亞洲地區發病率與死亡率居高不下。英國牛津大學近15年研究顯示，亞裔女性罹患肺腺癌風險比白人高出2倍，而社會經濟地位低的族群，罹癌風險也高於社會經濟地位高的族群2倍。

為此，陳冠蓉分享了5大護肺方法，降低罹患肺癌的風險：

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1.每天攝取Omega-3脂肪酸

功效：有助於抗發炎，並且降低肺癌風險。

食物例子：亞麻仁籽、奇亞籽、核桃、深海魚類（如三文魚、鯖魚）、牛油果等。

2.每天攝取七彩蔬果

功效：含豐富抗氧化物與植化素，能保護細胞免受自由基傷害，有助抗發炎、抗氧化。

紅色： 番茄、紅椒、火龍果

番茄、紅椒、火龍果 橙黃色： 紅蘿蔔、玉米筍、鳳梨、柿、南瓜

紅蘿蔔、玉米筍、鳳梨、柿、南瓜 綠色： 番薯葉、羽衣甘藍、菠菜、椰菜花、青花椰苗、番石榴

番薯葉、羽衣甘藍、菠菜、椰菜花、青花椰苗、番石榴 紫色： 茄子、紫椰菜、紫高麗菜苗、巨峰提子、藍莓

茄子、紫椰菜、紫高麗菜苗、巨峰提子、藍莓 黑色： 黑木耳、冬菇

黑木耳、冬菇 白色：蘑菇、洋蔥、大蒜

3.每天吃含「硒」食物

功效：有助提升免疫系統的防禦力。

食物例子：海鮮、瘦肉、堅果、糙米、蘑菇。

4.出門建議戴口罩

陳冠蓉指，空氣污染無處不在，建議在家善用空氣清新機改善空氣品質，外出時則建議常常配戴具防護力的口罩，降低懸浮粒子PM2.5及其他有害物質吸入體內。

5.遠離致癌因子

不吸煙，並且遠離二手煙、石棉等空氣品質差的環境；

避免在室內焚燒香氛、蠟燭或進行祭拜等行為；

減少使用化學清潔劑，多以熱水或天然替代品清潔，並且清潔時保持室內通風。

陳冠蓉提醒，大眾外出飲食時，可多點一份燙青菜，挑選有機、無毒的蔬果，補充青花椰苗、紫高麗菜苗等食材。她又指，癌症病人每天需耗費的醫藥費甚高，市民平時可多吃健康的食物，將身體照顧好才是聰明之選。

同場加映：肺腺癌與肺癌有何分別？

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抗癌蔬菜｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：台灣營養師陳冠蓉

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