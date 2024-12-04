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工展會2024｜第58屆工展會下周六揭幕　一連24天舉行　廠商會料生意額破10億元

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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一年一度的工展會將於12月14日至2025年1月6日，一連24天在假銅鑼灣維多利亞公園舉行，入場門票為10元，每日晚上7時起，所有人士免費進場（1月6日除外）。今年將新設一個展區，共設立900多個攤位。廠商會會長盧金榮預料，入場人次可達130萬，生意額可破10億元。

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盧金榮表示，廠商會對今年工展會人流和銷情有信心，認為各攤位的商品質素和優惠，均能夠吸引市民和旅客消費。他補充，展商會亦會從不同渠道作宣傳，同時亦會因應深圳恢復「一簽多行」，將會與中港車公司和逾30間旅行社合作，提供免費門票予內地旅客換領。

廠商會會長盧金榮預料，今屆工展會入場人次可達130萬，生意額可破10億元。（曾曉汶攝）

今屆工展會比往年多一個展區，共分為11個主題區，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「社企區」、「推廣區」、「美食廣場」、以及新設的「 Chill飲Chill食區」。此區域將設置別具特式的酒吧以及多個打卡點，匯集不同酒品的展商，即場供應各式葡萄酒、啤酒、氣泡酒、威士忌等，以及各種佐酒小食，如德國豬手及烤魷魚等。值得一提的是，大會更還會在此區域每日免費派發20杯指定飲品。

至於市民最關心的優惠方面，大會將分階段推出三期優惠活動：「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」及「閉幕優惠大激賞」，搜羅500多款低至「1折」及「1元」產品，包括廣昌隆三年陳淅江金華火腿禮盒（1公斤）、長盈行鮮燉燕窩、慶輝堂罐頭鮑魚等，都低至1元。

今屆工展會共有500多款低至「1折」及「1元」產品，包括廣昌隆三年陳淅江金華火腿禮盒（1公斤）、長盈行鮮燉燕窩、慶輝堂罐頭鮑魚等，都低至1元。（馮漢柱攝）

首推「銀色消費優惠」　持長者卡可享至少5%折扣優惠

此外，爲響應政府推動銀髮經濟，工展會首次推出「銀色消費優惠」，過百間參展商將會為持有長者咭的入場人士提供至少5%的折扣優惠。

今年亦適逢廠商會90週年，會場除了設置超過4米高的巨型蛋糕供市民打卡留念，亦推出「驚喜9重賞」活動，送出價值超過400萬港元的獎賞和禮品，包括：開幕當日當天向首180名入場人士安排免費入場及派發價值500港元的「廠商會90周年免費福袋」、於12月14日至28日在工展會社交平台留言祝賀廠商會，即有機會可贏取價值逾5.3萬港元的雙人七天星馬泰豪華郵輪海景房套票等。

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