教評專欄丨羅陳楚思中學讓學生輕鬆「學憲法」　邀北京學者到校與學生分享

▲ 仁濟醫院羅陳楚思中學早前邀請北京學者支振鋒教授來校進行分享，作為四月國家安全日教育的延續。(學校提供)

學校參加了川流計劃，並與北京學者作三年的交流。今年四月學校配合國家安全教育，組織師生前往北京法學研究院進行參觀交流，通過講座及參觀，讓學生們深入瞭解新青年運動的歷史背景以及國家安全的重要意義。這次活動不僅拓寬了學生的視野，還激發了他們對憲法學習的濃厚興趣。

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12月4日迎來國家憲法日，學校為了讓學生輕鬆學習國家憲法，特舉辦了一系列活動，旨在加深學生對憲法重要性的認識，並瞭解中國國家憲法的由來。學校特別邀請了北京學者支振鋒教授來校進行分享，作為四月國家安全日教育的延續。支教授是中國社會科學院研究生院法學博士，同時還是台港澳法研究中心主任。他的到來為同學們帶來了一場憲法理論的盛宴。

支教授與學生深入探討了憲法的基本理論、歷史發展及其在中國的實踐。他強調，憲法是公民權利的保障書和治國安邦的總章程，不同國家的憲法發展各具特色。通過詳細介紹英國、美國、德國、法國和日本的憲法演變過程，以及回顧中國憲法從清末到現行的歷史軌跡，支教授讓學生們對憲法的歷史有了更加清晰的認識。此外，支教授還分享了國際法治的中國智慧及中國法治的世界意義。他提到了“一國兩制”政策在港澳成功實施，這一政策保障了特別行政區的高度自治和繁榮穩定，同時促進了與內地的交流合作，展現了憲法在解決複雜政治問題中的獨特作用。

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同學們還與支教授等學者們暢遊了香港尖沙咀海濱，共同欣賞了美麗的東方之珠。這次活動不僅讓學生們在學習上收穫頗豐，還讓他們近距離與學者接觸及建立友誼，期待往後川流不息的交流，讓同學感受憲法的魅力，北京學者感受香港的獨特風情。

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