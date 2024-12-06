好人好事｜阿婆行街市突向後跌大叔伸「黃金左腳」救援　身分起底被大讚：太帥了

▲ 內地一名老婦人行街市時突然向後跌，一名男子及時伸出「黃金左腳」托住其後腦。

【街市／救人】內地近日發生一樁感動人心的救人事件，一位老婦在街市買餸時疑似突然不適、向後跌倒，期間一名男子衝上前伸出「黃金左腳」托住其後腦，避免老婦受傷。而男子的身分之後亦被起底，原來來頭不小。

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綜合《南方日報》、《極目新聞》等內地媒體報道，事發於11月29日上午11時左右，地點為廣東韶關。從網上影片可見，一名老婦人拉著「買餸車」步步後退，期間試圖扶住附近物件站穩，但未能成功，最終向後摔倒。兩名男子見狀飛奔上前協助，其中一位滑鏟伸出左腳，墊住老婦人的後腦。

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據報，該名伸出「黃金左腳」的男子為附近米店的老闆，同時亦是一名退伍軍人兼黨員，今年51歲，服役期間曾獲得個人三等功，並獲評團優良黨員。他表示：

我都覺得有點慚愧，最後沒扶住只能用腳墊一下，想著能緩衝一下。因為如果摔到大腦，後果不堪設想。

他亦透露，老婦人起來後仍能思維清晰地正常聊天，有好心人拿了一張凳過來，她在店門口休息半小時後，女兒便到場將她接回家。

粵北人民醫院神經外科主任醫師郭銘觀看影片後稱：「如果沒有這一墊，那就後果不堪設想。」並指出後腦勺著地除了容易導致後枕部骨折、腦出血，還有很大機會造成病人「對沖傷」，傷及雙側額葉，分分鐘有生命危險。

事後，當地社區於周一（2日）向男子送上一面寫著「軍人退伍不褪色，臨危之時顯身手」的錦旗，面對街坊鄰里的誇獎，他僅表示：「我在部隊時受過訓練，遇到緊急狀況就會本能地衝上去。而且，身為退伍軍人，也是共產黨員，我有責任和義務去幫助別人。」

而事件在網上曝光後亦引起網民關注，紛紛留言大讚「太帥了」、「善良是不會多慮的」、「牛啊，這下意識的反應是沒少救人的」、「這一腳救了老人一條命」。

資料來源：《南方日報》、央視節目官網

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