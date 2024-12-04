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瓊瑤輕生丨瓊瑤自殺輕生　今年4月86歲生日發文疑早露端倪

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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瓊瑤逝世

【瓊瑤 / 瓊瑤逝世 / 瓊瑤輕生】台灣著名作家、編劇作家瓊瑤在新北市淡水的住所死亡，終年86歲。 台灣傳媒報道，瓊瑤是輕生死亡，救護人到場時，她已明顯死亡，無呼吸心跳。她的兒子指，母親留有遺書，交代秘書今天中午回家看看，入屋後才發現她已死亡。

同時，瓊瑤個人社交平台發布千字遺書，並由署名「淑玲」代發。

瓊瑤離世｜台灣作家瓊瑤輕生離世終年86歲　千字文遺書曝光：慶幸此生曾經和你們相遇相知

瓊瑤輕生丨今年生日透露身體差

另外，早在今年4月她86歲生日，曾在個人社交平台發文，當時似有所暗示，全文如下：

《我的生日》，送你們《一片天》
再過九小時，就是我的生日！我是四月二十日子時出生的。
無法想像，我將要滿八十六歲啦！
有幾位八十六歲的長者，還在寫臉書，還在跟你們交流？
很多次，我想停止臉書了，因為身體上諸多「小毛病」不允許我如此奢侈。會傷害視力、體力、和精力，又會耽誤睡眠……還經常沈浸在你們的留言中，感動低迴不已。每次我的網絡交流站，都是我最不捨的「甜蜜負擔」。 
今年，家裡一樣有鮮花和蛋糕，禮物和祝福卡。我不想再和鮮花禮物拍照，貼給你們。那樣太重複太簡單了！我要把張簡君偉作曲的《我有一片天》送給你們！大家細看細看，每張我的照片，都有我給你們的心意。每句歌詞，都有我的心聲。我的這片天空，你們也有！我經過了八十幾年，才發現它的美麗和珍貴。即使有時會烏雲滿天，那正是考驗我們的時候。烏雲是敵不過陽光的，烏雲終歸會散去，當陽光再度露臉，照耀著我們，那陽光會更加燦爛明亮！
這首歌曲，是我「八十六歲感言」，有了歌曲，當然要視頻，裡面重複了很多有關天空的句子，我拍攝的實景天空照片，難免大同小異。於是，我找到了柯志遠，他是一位奇才。寫過小說，編過劇本，寫過影評，還有舞台劇！他第一次改編的小說《惡女阿楚》連續劇，就是琇瓊製作的。如今，他一面寫劇本，一面研究AI製圖。我問他可以供給我一些天空圖嗎？他熱烈的一口答應了！傳給我許多AI生成的天空圖片。我在每張採用的圖片裡，都合成我「呼應」的照片。所以，有我照片的底圖，都是柯志遠的傑作！其中第四組，我要「抽象」的天空。還要表現「雲纏綿」的意境。於是，有了這組特別的天空！大家看看，有沒有一些新鮮感呢？如果喜歡，要幫我謝謝柯志遠啊！
親愛的朋友們，看到我比愛心嗎？那是特別為了你們拍攝的照片，我把它合成在AI的天空裡了！你們，一定要仔細聽這首歌曲，仔細看每張配圖，然後分享給你們的朋友。因為，我將慢慢淡出臉書了！以後想看到我這樣的視頻，恐怕不容易。因為，除非有特別原因，我大概不會再親自拍攝視頻了！
馬上，我的生日就要到了！你們都過來，對我說一句「生日快樂」吧！明年此時，不知道我是否還會更新呢！
「快樂與翩然，就在這片天！」讓我們共有這片天！
祝福每一位，都能夠擁有「快樂與翩然」！這兩樣東西，才是人生追求的極致！因為，有了這兩樣，表示你已經努力過了，沒有生活壓力。你的心靈，是滿足的，自由的，沒有遺憾的！
祝福！祝福！再祝福！
瓊瑤
寫於淡水雙映樓
2024、4、19

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

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