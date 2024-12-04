炎症性腸病｜近30年克隆氏症病患曾因切腸欲輕生　中大研一星期完成檢測冀減併發症

▲ (陳展棋攝)

中大透過名為微滴式數位PCR的分子生物學技術，開發全球首套炎症性腸病非入侵式診斷工具，靈敏度高達88%，最快2027年可供臨床應用。中大表示，新方法只需約千元，並只需一星期則可得出結果。

炎症性腸病主要包括潰瘍性結腸炎、以及克隆氏症，病人患結腸癌的風險較平常人高，而2成6的病人需切除腸道。不過診斷需結合大腸鏡、影像學、以及實驗室測試等，需以年計及費用高達萬元。

中大利用名為微滴式數位PCR技術，開發新診斷工具。測試者採集冀便後，可以約一個星期得出測試結果，工具的靈敏度高達88%，檢測模型可於100名患者當中，識別出約94人。

52歲林先生於90年代因長時間腸胃炎，經過2年才確診克隆氏症。他因過瘦需飲營養奶，腸道出現瘺管亦致腸道及尿道相通，亦不時失禁。由於病情嚴重，醫生安排林先生需切腸，並需以造口排泄。

當下的心情是接受唔到自己咁無能，當年36歲，都病了接近10年，由於太瘦，要係威院病房增肥，先至可以切腸；當時於威院都已經唔係喊，但眼液係咁流，甚至有自殺傾向。

中大內科講座教授陳家亮表示，為了避免走漏眼屬炎症性腸病，有需要時均會安排照腸鏡，令腸鏡輪候時間百上加斤，並令有需要病人診斷時間被耽誤，併發症亦有望減少。

目前病況已穩定的林先生表示，當年確診時曾獲醫生告知，本港僅有約一百名克隆氏症患者，不過時至今日患者數目不少。他表示，當年切腸前情緒大受影響，亦有自殺念頭，希望現時患者不需走回舊路。

中大醫學院裘槎醫學科學教授黃秀娟表示，透過機器模型方式，新檢測可得悉以及預測病人的風險水平，當風險高才需要大腸鏡。她指，確診患者以往需定期照腸鏡檢測，新方式亦可有同樣作用。

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