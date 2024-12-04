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炎症性腸病｜30年克隆氏症病患因切腸欲自殺　中大研一星期檢測冀減併發症

社會

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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(陳展棋攝)

中大透過名為ddPCR的分子生物學技術，開發全球首套非入侵式診斷工具，透過採集患者糞便樣本，以腸道微生物變化識別患者是否患有炎症性腸病，靈敏度可以高達88%，最快2027年可供臨床應用。中大表示，新方法只需約千元，確診時間及金錢亦較傳統方法大幅縮減。

炎症性腸病，包括潰瘍性結腸炎、以及克隆氏症，誘發結腸癌的風險較平常人高。不過過往要診斷並非容易，需結合大腸鏡、影像學、以及實驗室測試，費用高達過萬元，而診斷亦需以年計時間。

新技術以名為微滴式數位PCR的檢測工具進行，測試者採集冀便後，可以約一個星期得出測試結果，即使不需醫生亦可進行檢測。工具的ROC曲線下面積達0.94，亦即等於每一個名患者，可識別出94人。至於靈敏度、以及特異度分別為88%至89%。

52歲的林先生96年起有大腸炎的徵狀，經過2年後才確診克隆氏症，「條腸幾乎爛哂」，因腸道無法吸收食物需吊營養奶。病情嚴重下開始出現瘺管、以及失禁，甚至腸道及尿道相通，排泄時大便及小便混集，病發多年後最終於2007年需切腸及設有造口。

當下的心情是接受唔到自己咁無能，當年36歲，都病了接近10年，由於太瘦，要係威院病房增肥，先至可以切腸；當時於威院都已經唔係喊，但眼液係咁流，甚至有自殺傾向。

中大數字統計，有2成6患者有如林先生需切除腸道。中大內科及藥物治療學系講座教授陳家亮表示，如以新方法檢測，「林先生的併發症是不會出現。」林先生期望，於新檢測方法下，患者可更早確診及用藥，「唔使行返我個條路咁辛苦」。

中大醫學院裘槎醫學科學教授黃秀娟表示，隨著新方法推出後，透過機器模型方式，可以得悉以及預測病人的風險水平，如風險高才安排大腸鏡。她指，由於炎症性腸病並無法斷尾，患者以往需要每半年照一次腸鏡作檢測，新方式亦可以有同樣作用，以定期監察。

陳家亮補充，為了避免走漏眼屬炎症性腸病，有需要時均會安排照腸鏡，令腸鏡輪候時間百上加斤，並避免有需要病人被耽誤診斷時間。

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