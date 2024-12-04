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詐騙交通意外傷亡援助金｜社署過去3年轉交575可疑個案予警方調查　政府將檢討申請資格

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 13 分鐘前

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勞福局局長孫玉菡。（資料圖片）

早前警方拘捕275人涉嫌以虛假醫療證明文件或自編自導交通意外，騙取社署負責發放的交通意外傷亡援助金。勞福局局長孫玉菡表示，今年會檢討計劃的申請資格及援助涵蓋範圍，研究降低最高可申請180日的病假日數、整合援助金類別，期望今年內完成檢討。

孫玉菡今日回覆保險界議員陳健波口頭質詢時透露，過去3年，社署共把575宗可疑個案轉交警方調查，其中275人因涉嫌向社署提供虛假醫療證明文件以騙取交通意外傷亡援助而遭警方拘捕。

孫須指，為預防濫用或詐騙援助，社署已檢視處理個案的工作流程，並按風險為本的原則加強抽查申請人提交的醫療證明文件。此外，針對同一名人士多次提交申請的情況，社署會要求申請人提供更詳盡的交通意外資料以供調查，亦會分析申請人所涉及的交通意外個案有否共通點或可疑之處。

人工智能處理申請不合適

就涉及「臨時生活補助」的申請而言，社署會視乎個案情況（例如生活補助期的長短）向警方查核申請人的交通違例記錄，以核實其申請有關補助的資格。

孫續指，社署會向申請人清楚說明，騙取援助金是嚴重刑事罪行，申請人除了會喪失領取援助金資格外，亦可能會被起訴，一經定罪最高可被判入獄14年。

陳健波追問社署會否考慮利用人工智能處理相關申請，既能提高效率，又能打擊詐騙。孫玉菡回應指，根據現有流程，每一宗援助金個案，社署都會跟申請人會面核實資料，用人工智能處理申請並不合適。

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