巴士大叔｜巴士上層2大叔爭執對罵　揚言挑釁：你夠膽郁我咩？

▲ 巴士上層2大叔爭執對罵，揚言挑釁：你夠膽郁我咩？

乘搭交通工具時，乘客應稍加克制情緒，相互體諒。

近日，有人在Facebook「突發事故爆料」群組上傳影片，指巴士上層車廂有2名並排而坐的大叔因肢體碰撞發生爭執，其間兩人出言挑釁，更頻頻爆粗互罵，引起網民熱議。

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巴士大叔｜2大叔爭執對罵

樓主上傳一段時長40秒的影片，指2名大叔發生爭執「笑X死」。據影片可見，2人並排坐在巴士上層左側，其中靠近過道的黑色風衣大叔呵斥道「我而家XX你啊」，靠窗位的戴口罩大叔不甘示弱回覆「收埋把X口啦！」，2人反復爆粗對罵。

隨後，戴口罩大叔挑釁稱「你夠膽郁我咩？」，黑衣大叔聞言手指其激動回應「你收X啦！鵪鶉咁X樣！」。

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巴士大叔｜2人肢體碰撞對抗

隨後，2人身體開始互撞，氣氛緊張，黑衣大叔質問「我好地地喺度瞓覺，你郁嚟郁去做乜X嘢啫？」，口罩大叔則回應「唔X郁得啊而家？」，言語間2人火氣未減，持續激烈碰撞。經過 一番對抗，2名大叔停止肢體碰撞，但仍怒視對方，至影片結束，兩人情緒依舊十分激動。

巴士大叔｜網民批2位大叔幼稚

此事引起熱議，網民認為二人行為幼稚且粗魯，「幾廿歲人仲小學雞」、「巴士阿叔2024最新版」、「做人老母真係慘」、「生活壓力好大咩？」、「又打咀炮」、「老師，佢過界呀」、「口水戰大師×2」、「打得未呀？」、「小朋友齊打交啦」、「好心啦，咁巴閉自己揸車啦，駛乜逼巴士？」。

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