經濟不景｜黃埔商場晚晚排長龍買呢樣食物　港男慨嘆：港人為慳幾蚊去到幾盡？

▲ 黃埔一個商場晚晚排長龍原來為買呢樣食物，港男慨嘆：「港人為慳幾蚊去到幾盡？」

【黃埔/抵買麵包】經濟不景，零售業、飲食業慘遭重創，最近常有各大、小商家推出低價速銷等優惠吸引顧客。日前，有市民拍到位於黃埔的一間麵包店前出現了極長的人龍購買特價麵包，令他忍不住慨嘆，「為咗買半價麵包，黃埔人可以去到幾盡？」

買平麵包｜港男被港人慳錢精神震驚

港男黃先生於上月26日在個人專頁平台發出了一個影片，位於黃埔天地時尚坊的一間名Beans Bakery（荳子烘焙）門前有不少人在等待買半價麵包，估算約有36至38人。從港男上載的時間可知，當時香港氣溫開始驟降，影片內亦可見市長換上長袖及身穿外套，儘管如此，亦無阻市民站在街上購買價廉物美的麵包，令港男十分佩服香港人「慳得一蚊得一蚊」的精神。

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買平麵包｜麵包店每晚指定時間半價優惠

Beans Bakery在全香港共有5間分店，而黃埔分店於月前剛剛開業，據指，每日的指定時間晚上8時30分至9時，店內的所有麵包推行半價優惠。Beans Bakery售賣的麵包種類繁多，款式亦較有特色，包括開心果方磚包、牛角酥等，並非在坊間常見的，所以售價亦相對較進取，普遍一個麵包約售十多元到廿多元不等，如果在優惠時段能以半價優惠購買，確實非常划算，難怪吸引到如此多街坊晚上時段在店前耐心等候。

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買平麵包｜網民：賤物鬥窮人

帖文一出，有街坊指出每天晚上的情況也差不多，有人認為這是一種香港的文化及現象，「香港人係鍾意排隊」、「買定明早吃就最arm（啱）」、「屯門巿廣場分店一樣係咁」、「賤物鬥窮人」。

BEANS Cafe｜市民投訴兩餸飯欠誠意

其實，Beans Bakery集團旗下的餐廳「Beans Cafe」亦推出實惠兩餸飯迎合市道，但是反應卻不太好。有人在Facebook「香港兩餸飯」群組發文投訴，指Beans德福分店一份40元的兩餸飯份量少，為此感到非常不滿。

根據圖片顯示，飯盒內的其中一個餸是咖哩豬扒，但當中只有3片豬扒肉，然後再附上一舊骨頭。而食客表示，曾向店家反映，獲得對方免費贈送一份兩餸飯。

▲ 食客於Beans Cafe購得兩餸飯，其中一個菜僅有三片豬扒及一條骨。（取自Facebook「香港兩餸飯」群組）

BEANS Cafe｜網民：我以為係食剩

網民見狀，忍不住批評Beans無誠意，「減肥餐見到都唔想食」、「錢真好賺」、「哇真係好差」、「你唔講我以為係食剩」、「食量少, 不如去7仔買兩個飯團」。

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