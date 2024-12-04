親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二 $489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳
撰文： 王明芳
發布時間： 49 分鐘前
最後更新： 44 分鐘前
【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐/美食優惠】就到一年一度聖誕節，多間酒店都推出聖誕自助餐。香港文華東方酒店快船廊現有自助餐買二送二優惠，人均$489起任食龍蝦、鮑魚、鱈場蟹腳，即睇詳情！
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自助餐優惠｜香港文華東方酒店自助餐買二送二
香港文華東方酒店的快船廊一直深受食客愛戴，餐廳早前翻新重開，KKday今日（4日）突發推出自助餐優惠。自助晚餐精選推介包括龍蝦、鮑魚、鱈場蟹腳、麵包蟹、烤牛助肉、馳名海南雞飯、新加坡喇沙麵、鹹鴨蛋蒜醬炒蝦、XO醬炒帶子、烤味噌大比目魚、澳洲羊腿肉、節日甜品、雪糕等。
自助餐優惠｜香港文華東方酒店自助餐優惠詳情
自助午餐供應時間：12:00-14:00
自助晚餐供應時間 ：18:00 - 20:00；20:30 - 22:30
週日早午餐供應時間：12:00 - 15:00
用餐日期：2024年12月5日至12月30日
地址：香港中環干諾道中5號
買二送二｜節日自助晚餐
星期一至四 $1,956/4位，平均$489/位（原價$3,907/4位）
星期五至日 $2,176/4位，平均$544/位（原價$4,347/4位）
預訂連結：【KKday網站】
買二送二｜節日自助午餐
星期一至六：$1,692/4位，平均$423/位（原價$3,380/位）
預訂連結：【KKday網站】
買二送二｜節日週日早午餐
$2,176/4位，平均$544/位 （原價$1,087/位）
預訂連結：【KKday網站】
（已包括加一服務費）
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