「中國王朝風雲館之三國風雲」盛大開幕 全港首個沉浸式互動體驗三國主題館正式亮相
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由慈善機構「藝文發展基金會」籌辦的「中國王朝風雲館之三國風雲」今天（28 日）在昂坪市集隆重揭幕。「中國王朝風雲館之三國風雲」是全港首個以「三國」為主題的沉浸式互動體驗館，糅合 旅遊、文化、教育、歷史與科技等元素於一體，相信將成為香港旅遊文化的新地標，為世界各地的旅客帶來全新的體驗。此項目同時亦響應政府推動香港旅遊和中華文化，及深化愛國主義及國家安全教育的工作。
開幕禮上多位重量級嘉賓雲集，包括香港特別行政區政務司副司長卓永興先生, GBS, JP、港區全國人大代表鄺美雲女士,JP、中央政府駐港聯絡辦新界工作部副部長李功勛先生、中央政府駐港聯絡辦九龍工作部副部長李文彬先生、立法會議員鄭泳舜先生,MH,JP、鄧飛先生, MH 及陳凱欣女士、民政事務總署離島民政事務助理專員莫望塵先生、香港旅遊發展局業界拓展總監黃旭俊先生、前香港教育局局長吳克儉教授, GBS, JP，前政府婦女事務委員會主席高靜芝女士, GBS, JP，以及一眾社會賢達為展館揭幕。
主辦方的藝文發展基金會會長謝景霞女士, MH、華夏文化娛樂公司行政總裁吳雨先生, BBS 及創作總監黎文卓先生、昂坪 360 董事總經理董沛銓先生亦蒞臨現場，與各位嘉賓共同見證這個重要時刻。此外亦有多位藝人到場，包括石修先生、蘇志威先生、鄧英敏先生、李思捷先生、沈殷怡女士、黃嘉樂先生及羅啟豪先生等親身支持。
在開幕禮上，藝文發展基金會會長謝景霞女士在歡迎辭中強調，該會自 5 年前成立以來，致力推動本港文化發展及青年培訓，並積極響應政府推動的愛國主義教育、國家安全教育的推廣。謝景霞會長稱，2022 年起與昂坪 360 合作，籌備以「三國」為主題的「中國王朝風雲館」，旨在以生動有趣的方式向大眾，尤其是年輕人介紹中國歷史及文化，期望未來能邀請更多學校參觀，讓學生通過創作短片或舞台劇等形式學以致用，進一步加深國民身份認同和文化安全意識。她期待藝文發展基金會繼續與昂坪 360 深度合作，推出更多中國歷史文化展館。
政務司副司長卓永興先生致辭中提到，「中國王朝風雲館」由藝文發展基金會籌建，透過現代科技和互動光影效果展現三國時期的重要戰役、經典人物及兵器戰衣等。他相信互動體驗館能為年輕人提供一個嶄新的歷史教育場景，並加深他們對中國傳統文化的認識，增強文化自信和民族自豪感。香港特區政府全力配合國家發展方針，致力弘揚中華文化，並於今年 4 月成立弘揚中華文化辦公室推動相關活動和合作。他感謝藝文發展基金會對本地藝術文化產業發展的貢獻，並表示三國風雲館通過文化科技、文學展示及表演藝術等形式，實現「以文塑旅」的理念，豐富香港的文化和旅遊內容，進一步做到「無處不旅遊」。
昂坪 360 董事總經理董沛銓先生則指「中國王朝風雲館」是一個令人振奮的全新景點，符合昂坪 360 一直支持「寓教於樂」的理念。展館通過互動體驗和多媒體展示，讓訪客沉浸其中，深入了解三國時期的歷史故事，並學習到中華文化的深厚底蘊。董先生強調，王朝主題的展館與昂坪市集的古色古香建築相輔相成，讓訪客在欣賞昂坪的自然景觀同時，猶如穿越時空，回到三國時代。他期望中國王朝風雲館能吸引更多人前來，為旅客帶來難忘的文化體驗。
華夏文化娛樂公司行政總裁吳雨先生表示，「中國王朝風雲館」的成立不僅是文化歷史的傳承， 也是對年輕人智慧啟發的重要契機。他提到，館內展示了三國時期的歷史人物，如關羽等代表的忠義與道德觀，這些故事不僅反映了人性，也蘊含著寶貴的人生智慧。他希望年輕人能從這些歷史人物中汲取智慧，並以此為基礎，樹立人生目標。
眾嘉賓們參與了簡單而隆重的剪綵儀式，並一同啟動展館的宣傳片段，象徵「中國王朝風雲館之三國風雲」正式向外開放。展館佔地約 2 萬平方呎，歷時 3 年籌備，邀得香港資深影視人吳雨先生擔任創作及製作總監、有「金牌編劇」美譽的黎文卓先生擔任監製及編劇，以現代高科技及多媒體技術設 5 大展區，包括：
1. 《三國風雲館》 - 透過 270 度沉浸式影像及互動遊戲，讓人猶如置身三國古戰場。
2. 《蜀道行》 - 以壯觀的懸崖瀑布影像的場景裝置，呈現三國蜀道的險峻奇景。
3. 《三國武將兵器互動館》 - 介紹三國武將龍虎榜、各國兵器特點與戰術 ，參觀者更可以參與呂布跟趙雲的模擬互動武打遊戲。
4. 《三國智趣天地》 - 以三國武聖關羽為主題，介紹及展出其傳奇兵器。
5. 《奇謀妙計諸葛亮》 - 利用互動投影，讓參觀者體驗諸葛亮放天燈及彈古琴的著名場景。
(特約)