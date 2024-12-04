「中國王朝風雲館之三國風雲」盛大開幕  全港首個沉浸式互動體驗三國主題館正式亮相 

由慈善機構「藝文發展基金會」籌辦的「中國王朝風雲館之三國風雲」今天（28 日）在昂坪市集隆重揭幕。「中國王朝風雲館之三國風雲」是全港首個以「三國」為主題的沉浸式互動體驗館，糅合 旅遊、文化、教育、歷史與科技等元素於一體，相信將成為香港旅遊文化的新地標，為世界各地的旅客帶來全新的體驗。此項目同時亦響應政府推動香港旅遊和中華文化，及深化愛國主義及國家安全教育的工作。

▲ 主禮嘉賓一同啟動展館的宣傳片段，正式宣告「中國王朝風雲館之三國風雲」開放迎客

▲ 嘉賓大合照

▲ 中央政府駐港聯絡辦九龍工作部副部長李文彬先生、政務司副司長卓永興先生、立法會議員鄭泳舜先生、鄧飛先生及陳凱欣女士與主辦方合照

開幕禮上多位重量級嘉賓雲集，包括香港特別行政區政務司副司長卓永興先生, GBS, JP、港區全國人大代表鄺美雲女士,JP、中央政府駐港聯絡辦新界工作部副部長李功勛先生、中央政府駐港聯絡辦九龍工作部副部長李文彬先生、立法會議員鄭泳舜先生,MH,JP、鄧飛先生, MH 及陳凱欣女士、民政事務總署離島民政事務助理專員莫望塵先生、香港旅遊發展局業界拓展總監黃旭俊先生、前香港教育局局長吳克儉教授, GBS, JP，前政府婦女事務委員會主席高靜芝女士, GBS, JP，以及一眾社會賢達為展館揭幕。

▲ 香港特別行政區政務司副司長卓永興先生與藝文發展基金會會長謝景霞女士及一眾嘉賓合照

主辦方的藝文發展基金會會長謝景霞女士, MH、華夏文化娛樂公司行政總裁吳雨先生, BBS 及創作總監黎文卓先生、昂坪 360 董事總經理董沛銓先生亦蒞臨現場，與各位嘉賓共同見證這個重要時刻。此外亦有多位藝人到場，包括石修先生、蘇志威先生、鄧英敏先生、李思捷先生、沈殷怡女士、黃嘉樂先生及羅啟豪先生等親身支持。

▲ 藝文發展基金會會長謝景霞女士致歡迎辭

在開幕禮上，藝文發展基金會會長謝景霞女士在歡迎辭中強調，該會自 5 年前成立以來，致力推動本港文化發展及青年培訓，並積極響應政府推動的愛國主義教育、國家安全教育的推廣。謝景霞會長稱，2022 年起與昂坪 360 合作，籌備以「三國」為主題的「中國王朝風雲館」，旨在以生動有趣的方式向大眾，尤其是年輕人介紹中國歷史及文化，期望未來能邀請更多學校參觀，讓學生通過創作短片或舞台劇等形式學以致用，進一步加深國民身份認同和文化安全意識。她期待藝文發展基金會繼續與昂坪 360 深度合作，推出更多中國歷史文化展館。

▲ 藝文發展基金會會長謝景霞女士與香港特別行政區政務司副司長卓永興先生合照

▲ 香港特別行政區政務司副司長卓永興

政務司副司長卓永興先生致辭中提到，「中國王朝風雲館」由藝文發展基金會籌建，透過現代科技和互動光影效果展現三國時期的重要戰役、經典人物及兵器戰衣等。他相信互動體驗館能為年輕人提供一個嶄新的歷史教育場景，並加深他們對中國傳統文化的認識，增強文化自信和民族自豪感。香港特區政府全力配合國家發展方針，致力弘揚中華文化，並於今年 4 月成立弘揚中華文化辦公室推動相關活動和合作。他感謝藝文發展基金會對本地藝術文化產業發展的貢獻，並表示三國風雲館通過文化科技、文學展示及表演藝術等形式，實現「以文塑旅」的理念，豐富香港的文化和旅遊內容，進一步做到「無處不旅遊」。

▲ 昂坪360董事總經理董沛銓先生致辭

昂坪 360 董事總經理董沛銓先生則指「中國王朝風雲館」是一個令人振奮的全新景點，符合昂坪 360 一直支持「寓教於樂」的理念。展館通過互動體驗和多媒體展示，讓訪客沉浸其中，深入了解三國時期的歷史故事，並學習到中華文化的深厚底蘊。董先生強調，王朝主題的展館與昂坪市集的古色古香建築相輔相成，讓訪客在欣賞昂坪的自然景觀同時，猶如穿越時空，回到三國時代。他期望中國王朝風雲館能吸引更多人前來，為旅客帶來難忘的文化體驗。

▲ 華夏文化娛樂公司行政總裁吳雨先生致辭

華夏文化娛樂公司行政總裁吳雨先生表示，「中國王朝風雲館」的成立不僅是文化歷史的傳承， 也是對年輕人智慧啟發的重要契機。他提到，館內展示了三國時期的歷史人物，如關羽等代表的忠義與道德觀，這些故事不僅反映了人性，也蘊含著寶貴的人生智慧。他希望年輕人能從這些歷史人物中汲取智慧，並以此為基礎，樹立人生目標。

▲ 各主禮嘉賓一起剪綵

眾嘉賓們參與了簡單而隆重的剪綵儀式，並一同啟動展館的宣傳片段，象徵「中國王朝風雲館之三國風雲」正式向外開放。展館佔地約 2 萬平方呎，歷時 3 年籌備，邀得香港資深影視人吳雨先生擔任創作及製作總監、有「金牌編劇」美譽的黎文卓先生擔任監製及編劇，以現代高科技及多媒體技術設 5 大展區，包括：

1. 《三國風雲館》 - 透過 270 度沉浸式影像及互動遊戲，讓人猶如置身三國古戰場。

2. 《蜀道行》 - 以壯觀的懸崖瀑布影像的場景裝置，呈現三國蜀道的險峻奇景。

3. 《三國武將兵器互動館》 - 介紹三國武將龍虎榜、各國兵器特點與戰術 ，參觀者更可以參與呂布跟趙雲的模擬互動武打遊戲。

4. 《三國智趣天地》 - 以三國武聖關羽為主題，介紹及展出其傳奇兵器。

5. 《奇謀妙計諸葛亮》 - 利用互動投影，讓參觀者體驗諸葛亮放天燈及彈古琴的著名場景。

▲ 一眾嘉賓體驗「中國王朝風雲館之三國風雲」的互動設施

▲ 香港特別行政區政務司副司長卓永興先生試玩武聖關羽的武器

▲ 香港特別行政區政務司副司長卓永興先生體驗放天燈

(特約)