積金易︱推出5個月接344宗投訴　許正宇：如涉平台失當會按條款賠償

▲ 截至11月底積金易接344宗投訴。（資料圖片）

多名立法會議員關注「積金易」的操作問題。財經事務及庫務局局今日（4日）書面回覆立法會議員質詢時指，截至上月底，平台已處理逾10.3萬宗行政指示，處理3.84萬宗查詢，並接獲344宗投訴。

政府斥資49億元開發的積金易，在今年6月底推出，但早前有僱主、僱員及中介人批平台漏洞百出，如強積金供款「被消失」等。

財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆立法會議員周小松和簡慧敏查詢時指，截至上月底，5名「先行者」及其管理的5個強積金計劃，包括約7,900個僱主帳戶及約26.2萬個計劃成員帳戶，已順利加入積金易，每個僱主帳戶下平均約有33個計劃成員帳戶。

他續指，截至上月底，積金易共接獲344宗投訴，僱主及計劃成員分別佔166及179宗；逾半投訴已完成處理，平均處理時間約為10個工作天。積金易公司已責成承辦商須持續優化投訴處理機制，積金局及積金易公司會繼續密切監察積金易的投訴處理機制，以確保計劃成員的強積金資產獲充分保障。

如涉平台失當會按條款賠償

許正宇又指，積金易公司留意到有用戶在使用積金易初期，處理供款和其他行政工作時遇到的情況，包括僱主供款後，相關供款未能即時反映在計劃成員的帳戶結餘。相信僱主及計劃成員或未完全熟習使用平台的功能，例如供款時輸入的資料不完整，或未完全符合系統要求，導致已收取供款未能即時顯示。

積金易公司已積極跟進相關個案，及採取額外措施，包括委派專人協助相關僱主，盡快掌握平台具體操作。若經評估後，證實因平台處理不當而引致損失，積金易公司會按既定機制處理，並根據相關條款及細則，作出適當賠償。

設立恆常用戶小組收集意見

另外，許正宇稱，為迎接其餘資產管理規模更大的強積金受託人，於明年初開始陸續加入積金易，積金局及積金易公司會設立恆常用戶小組，有系統地收集僱主及計劃成員，在試用平台後對用戶介面，或用戶體驗的意見，持續優化平台服務。

同時，積金局及積金易公司亦正在策劃大型的線上及線下宣傳計劃，並將繼續與不同持份者合作，向僱主及計劃成員宣傳和推廣積金易，讓他們在加入平台前，已熟悉平台各項功能的具體操作。

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