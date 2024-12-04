瓊瑤逝世丨瓊瑤讀書成績不佳卻具寫作才華　一生經歷3段轟烈愛情

【瓊瑤 / 瓊瑤輕生 / 瓊瑤逝世】台灣著名作家、編劇作家瓊瑤在新北市淡水的住所死亡，終年86歲。出生於1938年的四川的瓊瑤本名叫陳喆，小名鳳凰，為定中長女，後來舉家遷往台灣居住。

瓊瑤的父親是大學教授、母親袁行恕為著名作家及曾任中學國文教師，可說是書香世家。但她讀書成績卻一般，無法升上大學。

但她從小具寫作才華，早在9歲時便發表第一篇小說《可憐的小青》，在14歲時以呂圭為筆名發表文章《幻想》，16歲時以心如為筆名發表文章《雲影》。到25歲時，在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》，從此成人氣作家。

瓊瑤離世｜台灣作家瓊瑤輕生離世終年86歲 千字文遺書曝光：慶幸此生曾經和你們相遇相知

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

瓊瑤擅長寫愛情小說，她本身也是敢愛敢恨的愛情烈女。當年，她升大學失敗後，父母要求她重讀一年高，而當時瓊瑤結識語文老師蔣仁，兩人發展師生戀，結果此事被瓊瑤父母發現後上報到學校，由此分手。她後來以自己的這段愛情為基礎，寫成小說《窗外》。

後來在1959年，瓊瑤與台大外文系才子馬森慶結婚，但這段戀情當時因瓊瑤母親嫌馬森慶家太窮而大力反對，但瓊瑤為愛堅持結婚。可是此段婚姻只維持5年，因才子風流經常早出晚歸，兩人在1964年離婚。

後來她認識皇冠文化負責人、有婦之夫平鑫濤，二人發展婚外情8年後結婚在1979年。但平鑫濤在2019年病逝後，男方前妻出書指控瓊瑤介入別人的婚姻，書中更指控瓊瑤當年常來家中作客，登堂入室。

不過平鑫濤的確極愛瓊瑤，死前立下遺囑分皇冠文化的部分財產給瓊瑤外，更把豪宅「可園」及影視產業全數給予瓊瑤。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

瓊瑤輕生丨瓊瑤自殺輕生 今年4月86歲生日發文疑早露端倪

瓊瑤離世丨86歲瓊瑤家中輕生亡 6天前曾發文憶亡夫早有暗示：不如歸去

【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光 淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

「情緒通」精神健康支援熱線：18111



生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】