  • 22°C
香港時間：2024124日 (三) 18:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瓊瑤逝世丨瓊瑤讀書成績不佳卻具寫作才華　一生經歷3段轟烈愛情

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【瓊瑤 / 瓊瑤輕生 / 瓊瑤逝世】台灣著名作家、編劇作家瓊瑤在新北市淡水的住所死亡，終年86歲。出生於1938年的四川的瓊瑤本名叫陳喆，小名鳳凰，為定中長女，後來舉家遷往台灣居住。

瓊瑤的父親是大學教授、母親袁行恕為著名作家及曾任中學國文教師，可說是書香世家。但她讀書成績卻一般，無法升上大學。

但她從小具寫作才華，早在9歲時便發表第一篇小說《可憐的小青》，在14歲時以呂圭為筆名發表文章《幻想》，16歲時以心如為筆名發表文章《雲影》。到25歲時，在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》，從此成人氣作家。

瓊瑤離世｜台灣作家瓊瑤輕生離世終年86歲　千字文遺書曝光：慶幸此生曾經和你們相遇相知

點擊圖片放大
+3
+2

瓊瑤擅長寫愛情小說，她本身也是敢愛敢恨的愛情烈女。當年，她升大學失敗後，父母要求她重讀一年高，而當時瓊瑤結識語文老師蔣仁，兩人發展師生戀，結果此事被瓊瑤父母發現後上報到學校，由此分手。她後來以自己的這段愛情為基礎，寫成小說《窗外》。

後來在1959年，瓊瑤與台大外文系才子馬森慶結婚，但這段戀情當時因瓊瑤母親嫌馬森慶家太窮而大力反對，但瓊瑤為愛堅持結婚。可是此段婚姻只維持5年，因才子風流經常早出晚歸，兩人在1964年離婚。

後來她認識皇冠文化負責人、有婦之夫平鑫濤，二人發展婚外情8年後結婚在1979年。但平鑫濤在2019年病逝後，男方前妻出書指控瓊瑤介入別人的婚姻，書中更指控瓊瑤當年常來家中作客，登堂入室。

不過平鑫濤的確極愛瓊瑤，死前立下遺囑分皇冠文化的部分財產給瓊瑤外，更把豪宅「可園」及影視產業全數給予瓊瑤。

點擊圖片放大
+7
+6

瓊瑤輕生丨瓊瑤自殺輕生　今年4月86歲生日發文疑早露端倪

瓊瑤離世丨86歲瓊瑤家中輕生亡　6天前曾發文憶亡夫早有暗示：不如歸去

【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
18:55 2021/10/15
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
【和平分手】「瓊瑤御用女星」陳德容宣布離婚　不涉第三者：再見亦是朋友
10:57 2020/04/30
【和平分手】「瓊瑤御用女星」陳德容宣布離婚　不涉第三者：再見亦是朋友
【師奶殺手】57歲馬景濤當農村婚禮歌手　「瓊瑤御用小生」叫價一曲33萬
10:54 2020/01/16
【師奶殺手】57歲馬景濤當農村婚禮歌手　「瓊瑤御用小生」叫價一曲33萬
瓊瑤輕生丨瓊瑤自殺逝世　今年4月86歲生日發文疑早露端倪
今日 16:07
瓊瑤輕生丨瓊瑤自殺逝世　今年4月86歲生日發文疑早露端倪
瓊瑤離世｜台灣作家瓊瑤輕生離世終年86歲　千字文遺書曝光：慶幸此生曾經和你們相遇相知　
今日 15:17
瓊瑤離世｜台灣作家瓊瑤輕生離世終年86歲　千字文遺書曝光：慶幸此生曾經和你們相遇相知　

你可能感興趣

【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
18:55 2021/10/15
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
【和平分手】「瓊瑤御用女星」陳德容宣布離婚　不涉第三者：再見亦是朋友
10:57 2020/04/30
【和平分手】「瓊瑤御用女星」陳德容宣布離婚　不涉第三者：再見亦是朋友
【師奶殺手】57歲馬景濤當農村婚禮歌手　「瓊瑤御用小生」叫價一曲33萬
10:54 2020/01/16
【師奶殺手】57歲馬景濤當農村婚禮歌手　「瓊瑤御用小生」叫價一曲33萬
網絡熱話 娛樂人物職業 電視劇 電影 KOL

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚