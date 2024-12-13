罐頭魚推介｜44款無添加劑罐頭魚　營養師推薦3款魚補鈣防骨質疏鬆

▲ 44款無添加劑罐頭魚，營養師推薦3款魚補鈣防骨質疏鬆。

【罐頭魚推介／高鈣／無添加／食物添加劑】都市人生活節奏快，罐頭食物是不少人的方便之選。TOPick搜集了市面上44款不含添加劑的罐頭魚，並邀請美國註冊營養師鄭穎詩（Fiona）為大家推薦高營養罐頭魚。

最新影片推介：

罐頭魚推介｜44款無添加劑罐頭魚

吞拿魚：

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沙甸魚：

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三文魚：

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其它：

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44款無添加劑罐頭魚名單：

MAEDOWS 礦泉水浸吞拿魚塊

MEADOWS 鹽水浸吞拿魚塊

MEADOWS 油浸辣椒鯖魚柳

MEADOWS 茄汁沙甸

B&F美味牌 礦泉水浸吞拿魚

B&F美味牌 油浸吞拿魚

B&F美味牌 茄汁沙甸魚

B&F美味牌 辣油沙甸魚

尊西JOHN WEST 油浸吞拿魚塊

尊西JOHN WEST 金槍魚

雄雞標 低脂水浸吞拿魚片

雄雞標 奧米加3吞拿魚片

雄雞標 辣椒橄欖油沙丁魚

雄雞標 豆豉沙丁魚

東遠 芥花籽油吞拿魚

東遠 泡菜火鍋吞拿魚

尊西JOHN WEST 粉紅三文魚

尊西JOHN WEST 三文魚

BANGA 鹽水浸三文魚

BANGA 油浸三文魚加檸檬

BANGA 油浸辣味三文魚

紅圈牌 油浸魚柳

紅圈牌 辣椒魚柳

紅圈牌 豆豉魚柳

紅圈牌 茄汁沙甸

紅圈牌 油辣沙甸

Smiling Fish樂魚牌 茄汁沙甸魚

Smiling Fish樂魚牌 酸辣炸魚

老人牌 橄欖油浸沙甸魚

老人牌 辣茄汁沙甸魚

老人牌 日式照燒汁沙甸魚

地捫 日式辣油沙甸魚

甘竹牌 豆豉鯪魚

佳之選 鹽水浸吞拿魚

佳之選 植物油浸吞拿魚

佳之選 初榨橄欖油浸吞拿魚

海歌牌 鹽水浸吞拿魚

STARKIST 水浸吞拿魚

泛亞牌 日式照燒鯖魚柳

泛亞牌 豆豉紅燒鰻魚

皇滋味 蕃茄辣椒沙甸魚

皇滋味 橄欖油辣椒浸沙甸魚

HOKO日本寳幸 水煮鯖魚

HOKO日本寳幸 味付鯖魚

罐頭魚推介｜3類魚補鈣防骨質疏鬆

「Nutrilife營養顧問中心」美國註冊營養師鄭穎詩（Fiona）在接受訪問時表示，魚類通常含有奧米加三脂肪酸「Omega-3」，是一種有助預防心血管疾病和中風，更幫助免疫系統和內分泌系統運作的非飽和性脂肪。美國心臟協會和英國營養師協會建議，成年人應該盡量每周進食兩次高脂肪的魚類，每次份量則大既113克。

Fiona建議，民眾可透過以下3個方面揀選罐頭魚：

選擇奧米加三較高的罐頭魚，包括三文魚、沙甸魚和吞拿魚；

揀選水浸罐頭魚而非油浸罐頭魚的產品，可以減少攝取過多脂肪；

盡量揀選一些較低鈉的產品。

另外，Fiona又提出，如果想額外補充鈣，連骨食用的沙甸魚不但含有豐富的奧米加三，它的鈣質亦相當之高。若每天攝取足夠的鈣質，可以幫助預防骨質疏鬆。

以Royal Taste嘅沙甸魚為例，每100克沙甸魚已經含有647毫克鈣質。一般牛奶每一百克大概可以提供120毫克鈣質。由此可見，同等份量的情況下，沙甸魚所提供的鈣質是牛奶的五倍。是一個屬於非常高鈣的食物。

不過，Fiona提醒，雖然罐頭魚營養成份和新鮮魚相約，不過大部份罐頭魚會額外添加了鹽分或調味料，鈉含量通常會比新鮮魚高，建議盡量揀選新鮮魚。當選購罐頭魚時，記得細閱營養標籤，揀選較低鈉和添加成份的罐頭魚，偶爾食用。

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