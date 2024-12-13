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罐頭魚推介｜44款無添加劑罐頭魚　營養師推薦3款魚補鈣防骨質疏鬆

食用安全

撰文： 何沛怡

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

44款無添加劑罐頭魚，營養師推薦3款魚補鈣防骨質疏鬆。

【罐頭魚推介／高鈣／無添加／食物添加劑】都市人生活節奏快，罐頭食物是不少人的方便之選。TOPick搜集了市面上44款不含添加劑的罐頭魚，並邀請美國註冊營養師鄭穎詩（Fiona）為大家推薦高營養罐頭魚。

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罐頭魚推介｜44款無添加劑罐頭魚

吞拿魚：

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+14
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沙甸魚：

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+12

三文魚：

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其它：

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44款無添加劑罐頭魚名單：

  • MAEDOWS 礦泉水浸吞拿魚塊
  • MEADOWS 鹽水浸吞拿魚塊
  • MEADOWS 油浸辣椒鯖魚柳
  • MEADOWS 茄汁沙甸
  • B&F美味牌 礦泉水浸吞拿魚
  • B&F美味牌 油浸吞拿魚
  • B&F美味牌 茄汁沙甸魚
  • B&F美味牌 辣油沙甸魚
  • 尊西JOHN WEST 油浸吞拿魚塊
  • 尊西JOHN WEST 金槍魚
  • 雄雞標 低脂水浸吞拿魚片
  • 雄雞標 奧米加3吞拿魚片
  • 雄雞標 辣椒橄欖油沙丁魚
  • 雄雞標 豆豉沙丁魚
  • 東遠 芥花籽油吞拿魚
  • 東遠 泡菜火鍋吞拿魚
  • 尊西JOHN WEST 粉紅三文魚
  • 尊西JOHN WEST 三文魚
  • BANGA 鹽水浸三文魚
  • BANGA 油浸三文魚加檸檬
  • BANGA 油浸辣味三文魚
  • 紅圈牌 油浸魚柳
  • 紅圈牌 辣椒魚柳
  • 紅圈牌 豆豉魚柳
  • 紅圈牌 茄汁沙甸
  • 紅圈牌 油辣沙甸
  • Smiling Fish樂魚牌 茄汁沙甸魚
  • Smiling Fish樂魚牌 酸辣炸魚
  • 老人牌 橄欖油浸沙甸魚
  • 老人牌 辣茄汁沙甸魚
  • 老人牌 日式照燒汁沙甸魚
  • 地捫 日式辣油沙甸魚
  • 甘竹牌 豆豉鯪魚
  • 佳之選 鹽水浸吞拿魚
  • 佳之選 植物油浸吞拿魚
  • 佳之選 初榨橄欖油浸吞拿魚
  • 海歌牌 鹽水浸吞拿魚
  • STARKIST 水浸吞拿魚
  • 泛亞牌 日式照燒鯖魚柳
  • 泛亞牌 豆豉紅燒鰻魚
  • 皇滋味 蕃茄辣椒沙甸魚
  • 皇滋味 橄欖油辣椒浸沙甸魚
  • HOKO日本寳幸 水煮鯖魚
  • HOKO日本寳幸 味付鯖魚

罐頭魚推介｜3類魚補鈣防骨質疏鬆

「Nutrilife營養顧問中心」美國註冊營養師鄭穎詩（Fiona）在接受訪問時表示，魚類通常含有奧米加三脂肪酸「Omega-3」，是一種有助預防心血管疾病和中風，更幫助免疫系統和內分泌系統運作的非飽和性脂肪。美國心臟協會和英國營養師協會建議，成年人應該盡量每周進食兩次高脂肪的魚類，每次份量則大既113克。

Fiona建議，民眾可透過以下3個方面揀選罐頭魚：

  • 選擇奧米加三較高的罐頭魚，包括三文魚、沙甸魚和吞拿魚；
  • 揀選水浸罐頭魚而非油浸罐頭魚的產品，可以減少攝取過多脂肪；
  • 盡量揀選一些較低鈉的產品。

另外，Fiona又提出，如果想額外補充鈣，連骨食用的沙甸魚不但含有豐富的奧米加三，它的鈣質亦相當之高。若每天攝取足夠的鈣質，可以幫助預防骨質疏鬆。

以Royal Taste嘅沙甸魚為例，每100克沙甸魚已經含有647毫克鈣質。一般牛奶每一百克大概可以提供120毫克鈣質。由此可見，同等份量的情況下，沙甸魚所提供的鈣質是牛奶的五倍。是一個屬於非常高鈣的食物。

不過，Fiona提醒，雖然罐頭魚營養成份和新鮮魚相約，不過大部份罐頭魚會額外添加了鹽分或調味料，鈉含量通常會比新鮮魚高，建議盡量揀選新鮮魚。當選購罐頭魚時，記得細閱營養標籤，揀選較低鈉和添加成份的罐頭魚，偶爾食用。

——

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