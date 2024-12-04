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瓊瑤輕生｜瓊瑤輕生前撰文悼念亡夫　曾提倡「安樂死」：生命最後一里路不應這樣無助

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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台灣作家瓊瑤今日自盡身亡，其一生的愛情故事也十分精彩。

【瓊瑤/平鑫濤】《還珠格格》、《𥦬外》作者瓊瑤今日（12月4日）於台灣淡水區居所自盡身亡，享年86歲，這位知名女作家筆下創作不少愛情小說，瓊瑤一生的愛情歷程亦精彩如小說，經歷兩段婚姻的她，跟第二任丈夫平鑫濤相愛逾50年。

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瓊瑤輕生｜輕生前發文悼念亡夫

不過平鑫濤於2019年病逝，瓊瑤輕生前於社交網發表的最後帖文，是上月28日發表題為《憶亡夫》的文章，藉此悼念結婚40年的亡夫平鑫濤，當中她寫下一段小詩，厭世味極濃，內容如下：

不如歸去，多少的往事，已難追憶；多少的恩怨，已隨風而逝；兩個世界 ，幾許痴迷，幾載的離散，欲訴相思。這天上人間，可能再聚，聽那杜鵑，在林中輕啼，不如歸去，不如歸去，啊啊，不如歸去

對於已離世5年多的丈夫平鑫濤，瓊瑤仍然充滿思念之情，當中她寫道：「加上臥床人事不知三年多，再加上失智忘記我的日子，早已超過十年！我終於可以再度面對我們那些美好的『當下』、『那間病房』、『花塚「、『在朋友家逗猫』和其他種種……很坦白的承認：『我多麼多麼的想你！』好的你，壞的你！」

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瓊瑤輕生｜一代女作家傳奇一生

瓊瑤一生經歷過3段戀愛，這位小說家私下也是一名戀愛腦，高考畢業後她結識了首任丈夫慶筠，當年慶筠向瓊瑤爸爸請教創作心得，因而邂逅了瓊瑤，兩人不顧瓊瑤母親的反對，於1959年結婚。

不過隨著瓊瑤的寫作事業愈來愈好，慶筠心裡感不是味兒，他更開始酗酒以及嗜賭，另外瓊瑤於著作中公開其初戀經歷，令慶筠感到不好受，最後於報章上撰文貶損瓊瑤，令瓊瑤向他提出離婚，這段婚姻只維持了5年。

其後瓊瑤邂逅皇冠文化的社長平鑫濤，縱然男方早有妻兒，她卻不理家人反對與道德批判，最終平鑫濤跟妻子離婚，瓊瑤於41歲嫁予平鑫濤，平鑫濤很寵愛瓊瑤，婚姻生活十分美滿之餘，瓊瑤更成為當代最知名的作家之一。

台灣著名女作家瓊瑤。（取自Facebook）

瓊瑤輕生｜丈夫離世倡議「安樂死」

不過平鑫濤前妻林婉珍於2018年出書《往事浮光》爆料，親揭瓊瑤當「小三」的10宗罪，當中提及瓊瑤經常來其家作客，更越來越高調，當中更對原配說：「如果你還愛他，不準備放棄他，就牢牢的守着他！只要你不給他機會，我就不會給他機會！」

及至2019年，平鑫濤因失智症卧病在床，當年瓊瑤為了丈夫的尊嚴，拒絕醫生為平鑫濤插鼻胃管，更跟繼子女起衝突，最終平鑫濤於92歲時離世，經歷丈夫的離去，瓊瑤倡議「安樂死」。

於上周發表的最後的辛章中，瓊瑤也提及對身後事的看法：

喔，寄語天下的痴兒女，千萬不要讓你們的父母，變成這樣走向死亡。這是「殘忍」的！生命的最後一里路，不應該是這樣「無助、悽慘」的！這是愛的凌遲呀！我的心聲沒有人聽到，連你也聽不到。

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