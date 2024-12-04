自願醫保︱議員促上調自願醫保扣稅上限　李夏茵：目前上限合適

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署理醫務衞生局長李夏茵今(4日)出席立法會大會時表示，截至2024年3月底，認可產品保單數目約為134萬張，去年數字顯示佔本港個人償款住院保險產品市場近3分1，亦稱約74%受保人均可獲全數稅務扣除，認為目前扣稅上限屬合適水平。

選委界立法會議員陳沛良問及，計劃已推行超過五年，當局會否對該計劃進行中期檢討，以及為未來參加該計劃的人數訂下目標。

署理醫務衞生局長李夏茵稱，現時在每個課稅年度，每名受保人最高保費扣除額為8,000元。以2022至2023課稅年度的數字為例，約74%受保人均可獲全數稅務扣除，認為目前扣稅上限仍屬合適水平，並會視乎經濟發展和市場需求，不時作出檢視。

自願醫保計劃推出至今約五年，其中3年橫跨新冠疫情。李夏茵表示，疫情期間香港市民使用私營醫療服務大受影響，其使用量及就醫的地方亦有別於新冠疫情前的狀況，故此目前斷言計劃成效言之尚早。

當局亦指，134.1萬張保單當中，97%受保人購買「靈活計劃」，反映市場上不少消費者均期望得到較高醫療保障。超過一半受保人為40歲以下人士，約35%為40至59歲人士，約12%為60歲或以上人士。較多的年輕人投保，亦切合鼓勵市民趁年輕投保的政策導向。

醫務衞生局表示，相信長遠而言自願醫保會成為個人償款住院保險產品市場的主流規範，使市民更有信心投購自願醫保產品，並在有需要時選用私營醫療服務，減輕公營醫療制度的負擔。

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