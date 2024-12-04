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國際排名︱小四及中二生科學成績分別排全球第9及8位　次於新加坡、台北等地

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中大教育心理學系教授侯傑泰。(梁偉榮攝)

「國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）2023」結果今日（4日）出爐，港生數學及科學科排名下降，其中小四及中二科學科分別排名第9及8，次於新加坡、台北、日本等地。不過科學科的國際最高基準，亦即「尖子率」較對上兩年有所上升。

今屆TIMSS分析全球逾58個國家及地區學生數理學科表現，本港有139間小學及135間中學參與，包括4141名小學生及4463名中學生。

數學方面，本港小四學生取得594分，在所有參與研究的教育體系中排名第四，較上屆跌2名，次於新加坡、台北及韓國；中二學生取得575分，排第5，與上屆相同。其中38%的小四學生及32%的中二學生更達數學科國際最高基準，遠高於該年級7%的國際中位數。

科學方面，香港小四學生取得545分，列第9位，較去年的第15位升6位；中二學生取得528分，列第8位，較去年的第17位升9位。當中17%小四學生達到科學科國際最高基準，中二學生則有14%達標，均超越該年級分別為7%及6%的國際中位數。

中大指，與2019年的TIMSS 相比，香港學生的數學表現保持卓越，科學成績則有明顯進步 ，其中小四學生的科學分數由531分上升至545分，中二學生的科學分數則由504分上升至528分，反映香港學生過去4年在科學方面的顯著進步。

中大續指，研究結果亦反映教育局在中小學大力推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，以提升學生對科學和創新科技的興趣和能力，培養創新思維，方向與國際一致，並取得顯著成效。

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