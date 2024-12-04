TIMSS國際排名︱小學生數學排名跌2位遜星韓台　科學「尖子率」反升

▲ 中大教育心理學系教授侯傑泰。(梁偉榮攝)

「國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）2023」結果今日（4日）出爐，港生數學表現與2019年同類研究相約，不過科學科排名較上屆有躍進，小四及中二分別排名第9及8，而科學科於俗稱「尖子率」的國際最高基準比率上升，但仍次於新加坡、台北、日本等地。

今屆TIMSS分析全球逾58個國家及地區學生數理學科表現，本港有139間小學及135間中學參與，包括4141名小學生及4463名中學生。

數學方面，本港小四學生取得594分，參與研究的教育體系中排名第四，較上屆跌2名，不過與其他國家比較，仍次於新加坡、台北及韓國；至於中二學生取得575分，排第5與上屆相同。38%的小四及32%的中二學生達數學科國際最高基準，遠高於國際中位數的7%。

科學方面，香港小四學生取得545分，列第9位，較去年的第15位升6位；中二學生取得528分，列第8位，較去年的第17位升9位。當中17%小四學生達到科學科國際最高基準，中二學生則有14%達標，較去屆本港表現有所提升。

中大指，與2019年的TIMSS 相比，香港學生的數學表現保持卓越，科學成績則有明顯進步 ，其中小四學生的科學分數由531分上升至545分，中二學生的科學分數則由504分上升至528分，反映香港學生過去4年在科學方面的顯著進步。

中大續指，研究結果亦反映教育局在中小學大力推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，以提升學生對科學和創新科技的興趣和能力，培養創新思維，方向與國際一致，並取得顯著成效。

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