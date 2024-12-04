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冬季養生︱女仔冬天總是雙腳凍冰冰？　中醫揭「足底寒」7大健康危機 3招促進血液循環

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發布時間： 2 小時前

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女仔冬天總是雙腳凍冰冰？　中醫揭「足底寒」7大健康危機 3招促進血液循環

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Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

「足底寒」是都市女性常見的現象，可以反映患者的一些健康狀況，具體表現如下。

1. 氣血供應不足的「本能」反應

腦部是身體的重要器官，對氧氣和營養的需求極高。當腦部血液供應不足時，身體的「本能反應」會優先將有限的血液資源供應給腦部，導致四肢（包括足底）的血液供應不足。這樣一來，足底的血液循環變差，容易出現寒冷感，特別是末梢部位如足底，導致寒冷。 

2. 長期內分泌失調的影響

長期的壓力和情緒困擾會消耗身體的能量，導致血液循環不良，從而出現手腳冰冷的現象。腦部血養不足可能會干擾內分泌系統的正常運作，影響荷爾蒙的分泌，這些荷爾蒙在調節血液循環和體內熱量分配中起著重要作用。當內分泌失調時，身體的代謝和循環功能受到影響，進一步增加了足底寒的風險。甲狀腺功能低下時，手腳易冰冷。

3. 長期不規律的飲食習慣

不規律的進食時間會影響脾胃的生物鐘，使其無法正常運作，從而降低運化功能。長期如此會影響睡眠而造成惡性循環，和導致脾胃虛弱，無法有效吸收和運輸養分，對身體的各項功能造成負面影響。

4. 長期忽視不良的飲食習慣

不良飲食習慣對脾胃的正常運化功能有顯著影響，例如經常飲用冷飲會使脾胃受到寒邪的侵襲，影響其運化功能。脾胃在中醫理論中被視為消化和吸收食物的主要器官，寒氣會抑制其運化能力，導致食物消化不良，影響氣血的生成，進而引發足底寒等問題。

5. 長期高熱量的烹調方式

煎炸、燒烤等高熱量的烹調方式雖然能提供一定的熱量，但過多的油脂和熱量會增加脾胃的負擔，導致消化不良和內熱，脾胃的運化功能受到影響，無法有效轉化食物中的營養，最終導致代謝紊亂，脂肪累積、氣血不足和血液循環不良，和下肢慢性缺血性阻塞（例如靜脈粥脹，下肢肌肉流失等），都會增加足底寒的風險。

6. 過量攝入刺激性食物

辣椒、咖啡等刺激性食物會對脾胃造成刺激，導致脾胃功能失調，影響消化和吸收，最終可能影響全身的氣血運行。

7. 長期忽視運動的影響

運動能促進全身血液循環，提高脾胃的供血量，從而增強其運化功能。運動有助於釋放壓力和改善情緒，降低焦慮和抑鬱的風險。良好的情緒有助於脾胃的健康，提高身體的代謝率，有助脾胃更有效地將食物轉化成能量，減少脂肪和氣滯血瘀的惡性循環，和防止四肢末梢的血液供應不足。

足底寒急救「123」

1. 鹽水泡腳

2. 改善生活習慣

3. 睡前足部按摩

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撰文 : 黃天賜 註冊中醫師

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